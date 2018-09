Pilote d'avion et aveugle, Olivier Koebel réussit à traverser la Méditerranée, une première

Strasbourg-Casablanca ralliée en 13 heures de vol par Olivier Koebel et son co-pilote Marc Degermann / © Marc Degermann

"Cà y est! On a atterri! A Casablanca, il fait 29° et tout va bien!". La voix est un peu fatiguée mais Olivier Koebel est heureux: il vient de réaliser un de ses rêves. Prouver que l'on peut traverser la Méditerranée en pilotant son avion, tout en étant aveugle. A 43 ans, ce kinésithérapeute de Hoenheim, est leà réaliser un tel exploit.Il s'est lancé dans ce projet avec Marc Degermann, formateur et co-pilote au Cercle aéronautique de Strasbourg-Entzheim. Plusieurs mois de préparation pour parvenir à boucler cette aventure aussi sportive qu'humaine. Son objectif : montrer aux amateurs de sports mécaniques que, même sans la vue, on peut y parvenir.Au total, depuis son départ de Strasbourg ce mercredi 25 septembre et jusqu'à son atterrissage ce vendredi 28 septembre, il aura effectué treize heures de vol. Il arrive à l' aérodrome de Casablanca Tit Mellil avec une demi-journée de retard sur le planning prévu initialement. Le plan de vol a dû s'adapter aux conditions météorologiques.Sur place, il doit rencontrer les étudiants en kinésithérapie et l' Association de Réadaptation des Déficients Visuels , avant depour amorcer le retour sur Strasbourg.