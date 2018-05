Une secousse sismique ressentie vendredi soir dans le Haut-Rhin

Le saviez-vous?

© Catastrophes Naturelles

Il était 23h36, ce vendredi 4 mai, lorsqu'une secousse sismique, de magnitude de 3,5, a été ressentie dans le Haut-Rhin. L'épicentre était situé à 8 km de la ville allemande de Müllheim.Selon les 330 témoignages recueillis par le site du Bureau central sismologique français , les habitants ont perçu l'intensité comme étant modérée, voire faible à très faible, et aucun dégât sur les bâtiments n'a été constaté. La secousse aurait aussi été ressentie dans le Bas-Rhin et dans les Vosges.Selon le site Plan séisme , la zone la plus active sur le plan sismique en Alsace est le Sundgau dans le sud du Haut-Rhin, tant par le nombre que par l’intensité des séismes qui l’ont touché.Bien que moins soutenue, l’activité sismique du fossé Rhénan est significative et apparaît plus forte que celle des régions voisines.