Accusé de communautarisme religieux avec son “hijab de course”, Decathlon se défend

Communiqué de la Ligue du Droit International des Femmes et du Comité Laïcité République concernant la vente par #Décathlon de "hidjab running". #hijab

Des sportives entravées avec la complicité de marques occidentales. @comitelaicite @anniesugier pic.twitter.com/SAMDjpln73 — Les VigilantEs (@Les_VigilantEs) 24 février 2019 10 ➡️ Décathlon lance récemment le « hihab pour sportives ». L’enseigne encourage le communautarisme et la soumission des femmes juste pour gagner de l’argent.

Là aussi, ça ne choque pourtant personne. https://t.co/kjymvUU8mz — Adeline (@AdelineNoirmain) 24 février 2019 #Hijab de Running : La meuf qui court avec ça s/ la tête.. se prendra, obligé, un poteau dans le pif...

💥tout ça pour éviter que son mec ne lui envoie une baffe parce qu’elle devoile son visage..

Merci #Decathlon de faire du fric au détriment de la laïcité⚠️ pic.twitter.com/3l08iXpP9B — Adrenaline ✞ 🇫🇷 (@adrenaline1001) 24 février 2019



Decathlon ne recule pas

Décathlon se soumet également à #islamisme qui ne tolère les femmes que la tête couverte d'un hijab pour affirmer leur appartenance à la oumma et leur soumission aux hommes#Décathlon renie donc les valeurs de notre civilisation sur l'autel du marché et du marketing communautaire pic.twitter.com/3AFRAXmPCt — Lydia Guirous (@LydiaGuirous) 24 février 2019

La marque nordiste d’articles sportifs fait polémique suite à la commercialisation d’un hijab de running sur son site internet. « Soumission à l’islamisme », «légitimation de l'oppression des femmes » et appels au boycott. Maisse veut serein.L'enseigne n’est pas la première marque à proposer des articles vestimentaires à destination des femmes musulmanes… et à s’attirer. Sans surprise, son hijab de running, repéré sur son site internet, a provoqué un certain tollé.Sur son site marchand français, la marque nordiste présente ainsi son produit : « Conçu pour, respirant et qui ne bouge pas pendant la course ». Un produit…».Joint par téléphone, le responsable presse de, Xavier Rivoire, nous a assuré que « le produit n’était pour le moment, là où il a été développé à la demande de runneuses locales ». « Cela s’inscrit dans notre logique de démocratisation du sport, et de permettre à des sportives d’e », argumente-t-il.S'il n'y a pas de stock pour le moment proposé sur le marché français,Parmi les réactions sur les réseaux sociaux, de nombreusesse sont exprimées, ainsi que des, porte-parole des Républicains, n’est pas passé inaperçu, accusant Decathlon de se soumettre à l’islamisme et de».Là encore,, mais répond à des « besoins sportifs ». Xavier Rivoire assure que « Decathlon continuera de se battre pour rendre le sport accessible à toutes, et». France y compris.