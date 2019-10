Le code de la route au lycée, c'est possible dans l'Aisne

Apprendre le code gratuitement au lycée, c'est possible aux lycées Dolto à #Guise et Curie à #Hirson grâce au Pacte Sambre Avesnois Thiérache ! Un réel #engagement des pouvoirs publics locaux et de l'Etat en faveur de la #mobilité des élèves de Thiérache. #PasseportPourLEmploi pic.twitter.com/lSysVLDNFS — Académie d'Amiens (@acamiens) October 17, 2019

Ce jeudi l'Académie d'Amiens a lancé officiellement l'enseignement gratuit du code de la route dans les établissements scolaires lors d'une conférence de presse qui s'est tenue au lycée professionnel Françoise Dolto à Guise , dans l'Aisne.Ce n'est pas un hasard si la Thiérache a été choisie pour expérimenter l'enseignement du code de la route au lycée. Dans ce territoire rural, où le taux de chômage atteint 15,1%, "l'accès à l'emploi est rendu difficile" pour les jeunes sans permis à cause du "manque d'infrastructures de transport".Sept établissements du département de l'Aisne proposent cette formation en partenariat dont le lycée général de Hirson, le lycée professionnel Françoise Dolto à Guise, la maison familiale et rurale de Beauregard, le centre de formation d'apprentis de la Capelle. Ils travailleront en partenariat avec cinq auto-écoles choisies après appels à projet lancés par la Région.Près de 900 jeunes vont ainsi pouvoir bénéficier de cet enseignement pour l'année 2019/2020, en classe de seconde et de première année d'apprentissage. Les cours seront dispensés sur le temps péri-scolaire."Le financement est assuré à parts égales par l'État et la Région, seuls les frais d'inscriptions seront à la charge des lycéens et des apprentis, soit 30 euros" précise un communiqué commun de la préfecture, l'Académie et la région Hauts-de-France.Cette préparation au code de la route a été mise en place à titre expérimental dans le cadre du PACTE Sambre-Avesnois-Thiérache.Cette expérimentation avait été promise par le Président Emmanuel Macron le 8 novembre 2018, lors de sa tournée commémorative de la Grande Guerre.