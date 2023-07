Le maire de Bonnesvalyn est arrivé au Vatican après 750 km à vélo pour sauver l'église de son village

Stéphane Frère est arrivé jeudi 20 juillet au Vatican. Le maire de Bonnesvalyn, dans l'Aisne, boucle ainsi un périple de 750 km à vélo depuis Nice. Un défi qui lui a permis de récolter 2 500 euros pour financer la réhabilitation de l’église du village et de faire de belles rencontres.

Défi relevé ! Parti le mardi 11 juillet de Nice, Stéphane Frère est arrivé au Vatican le jeudi 20 juillet. Le maire de Bonnesvalyn, dans l'Aisne, a parcouru 750 km à vélo, avec une moyenne de 80 à 100 km par jour. L'objectif de l'élu : récolter des dons pour financer la rénovation de l'église de sa commune, un édifice du XIIe siècle en mauvais état. Le reste à charge pour Bonnesvalyn s'élevant à 70 000 euros.

L'aventure de Stéphane Frère a commencé par un élan de générosité. Le vélo d'occasion que l'élu devait acheter dans le Sud lui a été offert par son propriétaire, Arnaud, sensible à la cause défendue par le maire. Une générosité qui a ponctué le parcours de Stéphane Frère.

2 500 euros récoltés

Ici, c'est Simonica, une Italienne, qui "prise d'émotion, a tenu à participer au projet" et lui a tendu 50 euros. Là, c'est un couple de Belges, rencontré à Pise, qui lui a donné 16 euros car "il faut conserver le patrimoine". Les dons récoltés sur la route ont tous été ajoutés à la cagnotte créée pour aider à la restauration de l'église Saint-Martin. Elle a atteint 563 euros. À cela vont venir s'ajouter d'autres dons. "Nous avons récolté 2 500 euros à l'heure actuelle", assure Stéphane Frère, depuis Rome le 22 juillet.

Stéphane Frère, le maire de Bonnesvalyn (Aisne), devant le Panthéon, à Rome, le 22 juillet 2023. • © Stéphane Frère

Si l'on est loin des 70 000 euros nécessaires pour rénover l'église, "cela reste une somme importante pour les villages qui, comme le nôtre, ont des difficultés. Rien n'est perdu ! Peu importe la somme récoltée, l'important est de valoriser le patrimoine français", estime le maire. D'autant plus que l'élu ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et fourmille d'idées et de projets pour récolter des dons. "Si un artiste veut venir faire un concert bénévolement dans notre commune, il est le bienvenu", lance-t-il.

De ce voyage, Stéphane Frère retient moins les quelques crevaisons et la chaleur accablante de Rome, que les rencontres qui l'ont ponctué. "Développer l'échange et le partage est essentiel. Il faut développer cet élan ! J'ai aussi rencontré beaucoup de gens qui comprennent l'intérêt de conserver le patrimoine", se réjouit le maire de Bonnesvalyn. Le départ de Rome est prévu samedi soir. Le vélo sera donné à celui ou celle qui le voudra. La récolte de dons, quant à elle, continue.