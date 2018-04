Des ossements humains dispersés à Bosmont-sur-Serre

Cimetière de Bosmont-sur-Serre

Des croix, des plaques funéraires mais aussi des fémurs, des tibias et même des morceaux de crânes humains... Depuis plusieurs jours, les habitants du village dedans l'Aisne sont indignés par la façon dont les travaux de reprise de concessions sont menés dans le cimetière : les cercueils, très anciens, semblent avoir été déterrés à la pelleteuse. Et des restes ont été dispersés un peu partout sur le site mais aussi aux abords de la commune.Une cinquantaine de tombes, à l'abandon et dont les concessions sont arrivées à expiration, sont ainsi reprises par la commune.La municipalité dit n'avoir constaté aucun problème : selon la maire, les travaux sont faits dans les règles.