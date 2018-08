Belgique : l'animateur Stéphane Pauwels interpellé dans une affaire de vol avec violences

Stéphane Pauwels, 50 ans, animateur sur la chaîne RTL-TVI, est un visage très connu du petit écran en Belgique, et intervient aussi dans plusieurs émissions de chaînes françaises (W9, M6, TF1) sur le football. Il a travaillé à France 3 Nord Pas-de-Calais et au LOSC sous l'ère Vahid Halilhodzic.



Selon une porte-parole du parquet fédéral jointe par l'AFP, "il a été intercepté pour être entendu sur une complicité éventuelle dans une des affaires" d'un dossier d'instruction portant sur une série de vols.

Présenté à un juge

L'affaire en question est "un vol avec violences" survenu à Lasne, commune cossue au sud de Bruxelles, en mars 2017, a précisé cette porte-parole, Wenke Roggen. Après son interpellation mardi après-midi par la police fédérale judiciaire de Mons (sud), M. Pauwels devait être présenté dans la journée de mercredi à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle inculpation.



Cette instruction ouverte "il y a quelques mois" porte, selon Mme Roggen, sur une vingtaine de faits au total, des vols à main armée, vols avec effraction, et un trafic de stupéfiants. Cinq personnes sont actuellement en détention préventive dans le cadre de ce dossier, a encore souligné la magistrate.



Contacté par l'agence de presse Belga, le groupe RTL Belgique n'a pas souhaité faire de commentaire sur une affaire "qui relève de la vie privée". En plus de ses multiples interventions sur les compétitions de football, Stéphane Pauwels anime sur RTL-TVI une émission baptisée "Orages de la vie", racontant les épreuves qu'ont pu traverser des personnalités plus ou moins connues.



"La vie est rarement un long fleuve tranquille. Pour certains, l'existence peut être particulièrement difficile, les faisant passer en un instant du bonheur à

l'épreuve", est-il expliqué sur le site présentant l'émission.