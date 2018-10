Belgique : un commerçant demande à ses braqueurs de revenir plus tard... Ils le font et se font cueillir par la police

Ces braqueurs sont les plus idiots du pays: ce commerçant de Charleroi leur a demandé de revenir au soir... Et ils l'ont fait! "Je suis tombé sur des cons, ils vont revenir". C'est une histoire surréaliste que raconte Didier, patron d'un commerce à Montignies-sur-Sambre. Didier tient un magasin de cigarettes électroniques à Montignies-sur-Sambre. Samedi, vers 15h, six individus entrent dans son magasin. " Deux d'entre eux ont soulevé leurs t-shirts pour me montrer qu'ils avaient une arme chacun dans le pantalon."

"C'est à 18h30 qu'il faut me braquer !"

On peut très bien avoir une scène de ce genre là qui dégénère avec une prise d'otage !

C'est un pari osé qui aurait pu tourner au drame. Samedi après-midi, un vendeur de cigarettes électroniques à, près de Charleroi (Belgique), a reçu la visite de six hommes qui voulaient le braquer, rapporte notamment Sudpresse Face à deux de ces hommes qui exhibent des armes et se servent dans les rayons, Didier assure avoir tenté un gros coup de bluff. "Je leur dis clairement : c'est pas à 15 heures qu'on braque,"​​​​​​Il appelle ensuite la police pour demander un renfort de policiers en civils. "La police me dit : 'Monsieur, ils vont jamais revenir, c'est pas possible !'" rapporte-t-il. "Ils me demandent : 'Sous quel prétexte vous pensez que oui ?' Je réponds : 'Je suis bon vendeur et je pense queSur les images de vidéosurveillance que se sont procuré nos confrères de RTL.be , on peut voir les braqueurs partir,Nouveau coup de bluff de la part du gérant, qui dit avoir gagné du temps avant l'arrivée de la police. "Je sors du bureau et je l'engueule en disant 'Il faut t'acheter une montre ! 18h30, c'est pas 17h30 !' Et ils repartent !"Lorsque les hommes se rendent pour la troisième fois dans la boutique, la police est là et, rapporte RTL.be, dont un mineur qui a été placé en centre fermé – où sont détenus les jeunes délinquants en Belgique.L'histoire peut prêter à sourire,, souligne le procureur de division du parquet de Charleroi Vincent Fiasse auprès de nos confrères. "Quand on prévoit qu'une agression va avoir lieu, il faut mettre un dispositif en place, ça ne se fiat pas du jour au lendemain" martèle-t-il. "."