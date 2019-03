En Belgique, les écologistes, en tête dans les sondages, bientôt au pouvoir ?

Des dizaines de milliers de personnes ont défilé à Bruxelles, fin janvier, pour inciter les politiques à prendre des mesures concrètes pour le climat / © NICOLAS MAETERLINCK / BELGA / AFP

Première famille politique en Belgique

Une vague verte depuis quelques mois

Au regard des chiffres de participation aux grèves du climat, lancées par la Suédoise Greta Thunberg, les Belges sont, de loin, les plus mobilisés.Le contexte politique n'y est pas pour rien. Si les Belges descendent massivement dans la rue, c'est notamment parce qu'ils sont en campagne. Le 26 mai prochain, en plus de voter pour les élections européennes, ils éliront également leurs députés régionaux et fédéraux. Et d'après le dernier sondage Ipsos publié mi-février,D'après ce "Grand Baromètre", réalisé sur un échantillon représentatif de plus de 2000 Belges, les parti Ecolo est crédité de 16,8% des intentions de vote en Wallonie (contre 8,2% en 2014), de 19,9% à Bruxelles (contre 10,5% il y a cinq ans). Le parti Groen rassemblerait 15,6% des suffrages contre 8,6 % aux dernières élections fédérales.(12 sièges).(en cumulant les scores de Groen et Ecolo), avec un siège de plus que les nationalistes de la N-VA, deux sièges de plus que les socialistes, trois de plus que les libéraux, et 10 de plus que les chrétiens-démocrates.Si c'est le premier parti politique (la N-VA d'après le sondage Ipsos) qui sera chargé de former un gouvernement,. Ces derniers, même en s'unissant avec toutes les forces de droite, n'auraient pas de majorité absolue au Parlement.Et c'est là que les écologistes auraient un rôle à jouer.Ils pourraient alors être les leaders d'un gouvernement avec les forces de gauche et de centre-droit.Dans ce cas, le futur Premier ministre sera-t-il écologiste ?. Au niveau régional (les élections régionales auront également lieu le 26 mai prochain), la co-présidente d'Ecolo, Zakia Khattabi, lorgne sur le poste de ministre-présidente de Bruxelles.La percée des écologistes n'est pas toute récente.Les écologistes ont connu plusieurs percées dans leur histoire. Il y a 20 ans, en 1999, les écologistes profitent de l'effondrement des chrétiens-démocrates et accèdent pour la première fois au pouvoir, en faisant partie d'une coalition "arc-en-ciel" mélangeant socialistes, libéraux et écologistes.Si les Belges se mobilisent autant, c'est peut-être aussi parce que la Belgique a pris du retard dans ces engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Avec la crise politique de décembre dernier,par les écologistes.La Belgique prévoit de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 35% d'ici à 2030, alors que d'autres pays européens proposent des réduction allant jusqu'à 55%.De plus, les Belges sensibles aux enjeux écologiques ont d'autant plus envie de faire entendre leur voix face au parti nationaliste N-VA. Quand il était encore membre de la coalition au pouvoir,À l'échelle européenne, les écologistes belges auront aussi une carte à jouer et. En 2014, ils avaient obtenu 2 sièges (un pour Ecolo et un pour Groen) avec quasiment 11% des voix. À titre de comparaison, Europe Écologie - Les Verts avait obtenu 6 sièges avec 8,95% des suffrages.