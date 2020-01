Marc Morgan, chanteur belge connu pour son tube “Notre mystère, nos retrouvailles”, est mort

Marc Morgan - Notre mystère, nos retrouvailles

"C'est notre mystère, nos retrouvailles". Ce refrain a été un des tubes de l'année 1993. Il est signé de Marc Morgan. Le chanteur belge est décédé soudainement ce jeudi à l'âge de 57 ans.Il était né à Huy, près de Liège. Auteur, compositeur et musicien autodidacte, Marc Morgan, professeur en recrche graphique a créé son premier groupe ("Objectif Lune") à l'âge de 15 ans. Il a egalement fait partie du groupe "Les Tricheurs", qui a eu un gros succès dans les années 80 en Belgique. Ses trois albums solos (entre 1993 et 2001) ont connu quelques petits succès : "Au train où vont les choses...", "Un ami qui vous veut du bien..."«En 1993, Notre mystère, nos retrouvailles a été un énorme succès en France, raconte son ami Rudy Léonet, ex animateur radio dans l'Avenir . C’était le tube de l’été. Ensuite, cela n’a pas pu se convertir en autre chose, mais il n’a pas eu de goût de trop peu ou d’esprit de revanche. Il s’est mis en retrait et a continué à faire de la musique juste par passion. Il a été musicien pour Lio sur scène, pour Marie-France, il bossait avec Benjamin Schoos (Miam Monster Miam) avec les Loved Drones au sein de Freaksville Records… L’important, c’était juste de faire de la musique.»Marc Morgan avait deux enfants : Maxime et Juliette qui chante sous le nom de Mademoiselle Nineteen.