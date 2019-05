Connaissez-vous l'arnaque à la clef USB, contre laquelle alerte la gendarmerie du Nord ?

Si vous recevez dans votre boîte aux lettres une clé USB dont vous ignorez la provenance... Surtout ne la branchez pas et ne l'ouvrez pas ! Le groupement de gendarmerie du Nord met en garde contre cette escroquerie numérique qui pourrait vous faire beaucoup de tort !Le principe : des malfaiteurs déposent dans les boîtes aux lettres de particuliers des clé USB, comptant sur la curiosité de ces derniers.Si les destinataires branchent puis ouvrent le contenu de ces clés contaminées, un virus s'installera sur leur équipement informatique. Résultat : les escrocs ont accès à toutes leurs données personnelles et confidentielles ! Et peuvent s'en servir avec les plus mauvaises intentions...Cette arnaque à la clef USB avait déjà été pratiquée en 2017 et semblerait donc être de retour, selon les gendarmes. Soyez donc sûr de la provenance d'une clé USB avant de la brancher et de consulter son contenu !