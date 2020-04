Coronavirus - Déconfinement : un illustrateur nordiste résume le discours d'Edouard Philippe en un dessin

Bravo @oliviersampson pour cette synthèse ! Si vous n'étiez pas devant votre écran hier soir : https://t.co/PQiWHe4UVR — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 14, 2020

Olivier Samspon, a regardé le discours d'Edouard Philippe ce mercredi, depuis chez lui à Villeneuve d'Ascq (près de Lille dans le Nord) et en a fait un dessin. Complet, synthétique, ludique. Une bonne façon de comprendre les enjeux, dates et incertitudes du déconfinement. L'école, le travail, les commerces, les transports... Dans chaque domaine, en un coup d'oeil, on sait exactement ce qui a été annoncé."J'ai fait ça aussi pour moi, raconte Olivier Sampson, auteur de cette illustration publiée sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'on est inondés de beaucoup d'infos en même temps. J'ai du mal à me concentrer, à me faire une idée de la situation. Je me dis que si ça peut me servir, ça peut aussi servir à d'autres, alors je partage."Son métier : facilitateur graphique. Olivier Sampson, 48 ans, dessine habituellement pendant des conférences, réunions de travail, séminaires... "J'apporte un autre regard, filtre les infos, fait réagir, rend des concepts plus accessibles." Mais en ce moment, son activité d'indépendant tourne au ralenti. Alors, il a décidé de mettre son savoir-faire au service de la crise. Avec du succès au rendez-vous. Beaucoup de commentaires, de likes, de partages, de félicitations.Le 13 avril dernier, le compte officiel d'Emmanuel Macron a même retweeté son résumé du discours du président : "Ça m'a fait plaisir. Ça veut dire qu'il l'a validé. C'est plutôt rassurant. Et un bon coup de projecteur pour le métier que je fais" .Olivier Sampson a reçu beaucoup de coups de fil et demandes suite à ce retweet. De nouveaux clients pour relancer son activité ?