Côte d'Opale : cinq migrants qui tentaient la traversée vers la Grande-Bretagne secourus

Cinq migrants de nationalité iranienne ont été sauvés in extremis au large de la Côte d'Opale, alors qu'ils tentaient de gagner la Grande-Bretagne sur un canot.



Ils ont donné eux-mêmes l'alerte au milieu de la nuit, ont été localisés puis retrouvés sains et saufs au large de Boulogne-sur-Mer par des canots de sauvetage en début de matinée, selon la préfecture.





Repérés grâce à un avion

Ils naviguaient à bord d'une embarcation pneumatique sans moteur et ont perdu leurs rames. Selon une source proche des secours, qui ont été déclenchés vers 4h, ils ont été repérés grâce au survol d'un avion équipé de radars, à environ quatre milles nautiques (7 km) des côtes françaises, entre Boulogne-sur-Mer et le Cap Gris-Nez, et récupérés vers 8h30.



Environ 30 km séparent le Cap Gris-Nez des côtes anglaises. La mer était calme mais la visibilité médiocre à cause de la brume. La Police aux frontières (PAF), la gendarmerie nationale et la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) ont été mobilisées.