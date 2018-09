Il fume, parle de sexe, de drogue : buzz et polémique autour de la vidéo d'un très jeune rappeur au Touquet

13 ans kanoé freestyle pic.twitter.com/i2ZIdqvGWZ — jules le champion (@juleslechampio1) 30 août 2018

Tu m’éteins cette cigarette tout de suite https://t.co/sDGDWuoFtq — VALD (@vald_ld) 31 août 2018

Deuxième freestyle de kanoe pic.twitter.com/EgSGUBpQSs — P’TIT CLEM (@ptitclemytb) 2 septembre 2018

Si vous êtes adepte des réseaux sociaux, vous avez peut-être vu passer cette vidéo de KaNoé, repérée par La Voix du Nord . Elle "tourne" beaucoup ces derniers jours sur Instagram, Twitter, Youtube, Facebook ou Snapchat. On y voit un jeune garçon, âgé de 13-14 ans, cigarette à la main, lunettes de soleil et jogging, rapper devant un groupe de jeunes.La scène a été tournée audébut août et postée sur Twitter à la fin du mois. Un instru sort d'une petite enceinte et le jeune garçon scotche tout le monde par son aplomb et surprend avec un texte débité à toute vitesse. "J'sors dans la rue, je fume et je rappe"..."Viens pas faire la pétasse, dans la rue personne t'accoste"...Posté avec une petite phrase énigmatique "13 ans kanoé freestyle", la vidéo a été vue depuis plusieurs millions de fois et le champion du monde Ousmane dembélé y est allé de son petit "like".Parce que le "flow" de ce jeune rappeur impressionne mais aussi et surtout parce que son attitude interroge : KaNoé parle de drogue, de sexe, utilise des mots durs et fume. "Dites moi qu'à 13 ans, c'est une clope en chocolat qu'il tient dans sa main", commente par exemple une internaute. "A son âge je regardais la météo de gulli...", renchérit une autre. Tous ou presque se demandent où sont les parents et qui est ce rappeur qui en impose.Le buzz est énorme. Même le rappeur très populairey est allé de sa réprimande sur Twitter : "Tu m’éteins cette cigarette tout de suite" .Sur son compte Instagram, le jeune garçon s'amuse de ses réactions : "Vous n'aimez quand je fume. Je m'en bats les c...", écrit-il. On sait peu de choses sur(il a refusé notre demande d'interview). Il dit rapper depuis l'âge de 12 ans (il a 14 ans), est Belge et habite en région parisienne. Il était apparemment en vacances au Touquet en août dernier.Depuis cette vidéo-buzz, plusieurs autres ont été publiées. Toujours dans le même style. Et le jeune rappeur espère sortir un clip d'ici deux-trois mois. Début de carrière ?