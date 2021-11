DIRECT. Calais : Suivez heure par heure la réunion internationale sur la crise migratoire après le naufrage dans la Manche

La réunion internationale sur la crise migratoire, qui fait suite au naufrage de 27 migrants dans la Manche mercredi, se déroulera ce dimanche après-midi à l'Hôtel de ville de Calais en présence de Gérald Darmanin et de ses homologues belge, néerlandais et allemand notamment.

La réunion internationale sur la crise migratoire est à suivre en direct sur le site de France 3 Hauts-de-France, dès 14h30 avec l'arrivée du ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, à la mairie de Calais. La réunion débutera à 15h15 à l'Hôtel de ville de Calais, et les ministres s'exprimeront à 17 heures.

Ce qu'il faut savoir

Une réunion internationale à Calais. Gérald Darmanin, le ministre de l'intérieur français, reçoit à Calais les ministres de l'Intérieur de Belgique et des Pays-Bas, le secrétaire d'Etat allemand aux Affaires intérieures, le Secrétaire d'Etat belge à l'asile et à la migration, la Commissaire européenne aux Affaires intérieures, la directrice exécutive d'Europol et le directeur exécutif de l'agence Frontex. La ministre de l'Intérieur britannique sera absente. Le thème de la réunion ? La lutte contre l'immigration clandestine et les réseaux de passeurs.

Un drame sans précédent. 27 personnes sont mortes lors d'une traversée de la Manche, au large de Calais, mercredi en début d'après-midi. Ces hommes, femmes et enfants étaient partis de Loon-Plage à bord d'une embarcation de fortune (small boat) et tentaient de rejoindre le Royaume-Uni. Deux personnes ont été rescapées.

>> Naufrage de migrants dans la Manche : pourquoi les traversées vers le Royaume-Uni sont-elles si nombreuses cette année ?

Un nombre de traversées record. Les traversées de la Manche ont triplé en 2021. Alors que le bilan s'élève à 30 morts et 4 disparus, plus de 33 000 personnes ont tenté de rejoindre le Royaume-Uni en 2021. Selon les chiffres du ministère de l’intérieur britannique, rapportés par l'agence de presse Press Association, au moins 25 792 migrants ont rejoint le Royaume-Uni. Au 25 novembre, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord estimait à près de 1 300 (1 281) le nombre de tentatives de traversées depuis début 2021 à partir des côtes françaises.

Une crise diplomatique entre la France et le Royaume-Uni. Le naufrage de 27 migrants au large de Calais a replacé la crise migratoire au cœur des débats entre la France et le Royaume-Uni. Après que Boris Johnson a appelé la France à reprendre les migrants ayant traversé la Manche, le président français Emmanuel Macron a dénoncé des méthodes "pas sérieuses".

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a lui annulé l'invitation de son homologue britannique, Priti Pratel, à la réunion internationale consacré à la crise migratoire. Le vice-président de la Commission européenne, Margaritis Schinas, a par ailleurs estimé samedi qu'il revient à la Grande-Bretagne la responsabilité de résoudre ses problèmes relatifs à l'afflux des migrants depuis qu'elle a quitté l'Union européenne.