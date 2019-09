VIDEO. Mons : un motard sauve un chaton couché au milieu de l'autoroute

Nous sauvons un chaton sur l'autoroute !

Un chaton couché sur l'autoroute, immobile. C'est ce qu'a vu un motard belge sur la R5, bretelle qui mène à l'autoroute de Mons. Immédiatement, sentant l'animal en grand danger au milieu de la circulation, il a décidé de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence.Grâce à la caméra embarquée sur son casque, le motard filme la scène. On le voit courir vers le chaton et tentant d'alerter les automobilistes. Une attitude pas franchement à conseiller, étant donné les risques d'accident dans ce type de situation.Un automobiliste s'est aussi arrêté sur le bas-côté. Le motard prend dans ses mains le chaton et le confie à l'automobiliste qui a affirmé vouloir le confier à un refuge. Peu après, il a publié la vidéo sur les réseaux sociaux pour avoir des nouvelles du chaton : "Bonjour, jeudi soir, avec l'aide de ce monsieur, nous avons sauvé un chaton qui se trouvait sur la montée de la R5 au niveau de Cuesme vers Mons. J'aimerais retrouver ce monsieur pour avoir des nouvelles du chaton. Donc si vous le reconnaissez, merci de me contacter en privé."La vidéo a été vue plus de 500000 fois sur Facebook.