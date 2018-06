Cassel : le label “Village préféré des Français” va-t-il doper le tourisme ?

"Formidable"

Kaysersberg, le village préféré des Français profite de l'été

C'est le présentateur de l'émission "" sur France 2, Stéphane Bern lui-même, qui le dit dans les interviews, le programme apporte aux communes sélectionnées une augmentation de 30 % de la fréquentation touristique. Il faut dire qu'en plus du coup de projecteur sur les jolis paysages, le vainqueur reçoit une plaque rappelant son titre et voit sa ville illustrer un timbre, qui fera donc le tour de la France...Avant Cassel, les précédents vainqueurs ont-ils ressenti des effets positifs ? Tour d'horizon.l'effet a été "formidable", d'après la directrice de l'office de tourisme. Le petit village qui souffrait d'un déficit de notoriété a bénéficié d'une publicité exceptionnelle et immédiate. Auparavant, le site internet enregistré 300 visites par jour. "Le lendemain de l'émission, on était à 6000". La fréquentation de l'office de tourisme a connuPlus de 50% le premier été.Ainsi, le record d'affluence sur une journée était de 500 personnes, en 2012 il est passé à 1200. Des parkings ont dû être créés, des navettes mises en place et du personnel supplémentaire embauché, tout de suite après l'émission. La directrice se souvient alors avoir croisé des touristes des Haus-de-France, "qui avait pris leur voiture dans la foulée" de la diffusion pour venir visiter ce village du Lot, de même certains visiteurs faisaient "des détours sur leur trajet de vacances" pour découvrir la commune. Et même si l'effet "se tasse avec le temps", à chaque rediffusion, on observe un pic. Comme l'année où la RTBF a retransmis l'émission, la fréquentation des Belges a connu un boum., vainqueur de la 2ème édition en 2013, on a effectivement enregistré dans l'année qui a suivi une "nette hausse du nombre de touristes".L'effet de l'émission passé, la commune a tout de même gardé "environ 700 000 visiteurs annuels". De nouveaux hébergements en gîtes et chambre d'hôtes ont même été créés suite à cela. Et, avec la victoire de la commune voisine de Kaysesberg l'an dernier, les touristes de l'émission sont aussi revenus dans leur village.D'ailleurs, "à chaque lendemain de diffusion du programme de Stéphane Bern, l'office de tourisme a de nouveaux appels". D'où, sans doute, la volonté des maires vainqueurs de se fédérer en associations et pourquoi pas de créer un parcours des "villages préférés des Français"..., vainqueur 2016, l'office de tourisme reconnaît que, dès le lendemain de l'émission, il y a eu des demandes d'hébergments, un "impact incroyable" avec une augmentation conséquente des visites guidées. "Plus de 300 cars" sont venus la première année. Un trafic, difficile même à gèrer et "beaucoup de travail pour l'office", explique une employée. Et, l'effet continue l'année suivante puisque l'émission 2017 est présenté depuis le village gagnant. En outre, dans la foulée, d'autres émissions comme le merveilleux Noël de TF1, viennent dans la commune sur laquelle les projecteurs ont été mis, avec à chaque fois, les mêmes effets."En 1 mois on a connu une hausse de 30% de la fréquentation de touristes dans notre commune. Les commerçants sont ravis et la saison s’annonce très bonne", racontait aussi Pascal Lohr, maire de Kaysersberg, vainqueur 2017.Depuis sa création en 2012, c'est la première fois qu'un village des Hauts-de-France remporte l'émission. Jusque là,: Bretagne, Alsace, Midi-Pyrénées. Difficile donc de savoir si les effets sur le tourisme seront à la hauteur de ses prédecesseurs mais, à coup sûr, le village qui compte tout de même 23 restaurants, dont un étoilé au Michelin et un musée, qui accueille, a déjà des arguments.L'office de tourisme des Flandres peut donc s'attendre a être assailli dans les jours, qui viennent. Charge à lui, de ne pas déçevoir ces visiteurs curieux de voir si le village ressemble bien à la carte postale présentée dans le reportage de Stéphane Bern.