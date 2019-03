Dunkerque : Jamel Debbouze défie Justine la championne nordiste du cri de la mouette

Carnaval de Dunkerque : plongez au coeur du concours (complètement fou) du cri de la mouette

Dans dix jours,se produira sur la scène dupour jouer son spectacle "Maintenant ou Jamel". Pour assurer l'ambiance, l'humoriste s'est fendu ce jeudi d'une petite vidéo dans laquelle il lance un défi à"A mon sens, elle faisait plus la poule", estime Jamel Debbouze qui souhaite "crier son indignation, son incompréhension" quant au choix du jury carnavalesque, le comédien n'hésistant à effectuer lui-même ce qu'il estime être un véritable cri de mouette."Vous avez jamais vu une mouette ou quoi dans la région ?", lance-t-il, provocateur. "Alors à mon avis, soit elle a été pistonnée, soit elle a des cousins ou des cousines qui étaient dans le jury, ça, c'est possible. Sinon, je ne vois pas comment elle a pu gagner. Si j'avais été là, Justine, c'est sûr que tu n'aurais pas gagné."Et la star du stand-up de lancer un défi à la jeune Nordiste, comme une invitation à le rejoindre sur scène le 31 mars prochain : "Je te propose un tête à tête de mouettes, si tu es une mouette, viens. On va voir qui c'est la mouette de nous deux."A Justine désormais de relever ce défi !