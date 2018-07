Pourquoi les méduses envahissent les plages du Nord (et les bons gestes à connaître pour calmer vos brûlures)

Les méduses envahissent les plages du Nord

Frotter avec du sable

A peine arrivés à Bray-Dunes pour, de nombreux vacanciers finissent déjà au poste de secours. "Je n'avais pas vu qu'il y avait une méduse,...", témoigne une jeune fille.Pour elle et sa famille, la journée se limitera à bain de soleil sur la plage. "près de la plage. Il paraît qu'à Calais il y en a plus, mais il y en a déjà beaucoup ici", ajoute son père.Depuis le début de la semaine, au poste de secours de Bray-Dunes, on comptabilise. Elles sont présentes le long de notre littoral mais difficile de les voir... et quand c'est le cas, il est déjà trop tard.Maiscette année ? A Nausicaa, là où elles émerveillent les visiteurs, Stéphane Hénard, responsable aquariologie, semble en avoir une idée."Les scientifiques pensent que leur présence estpuisque les méduses apparaissent quand le plancton prolifère. Et qu'est-ce qui fait proliférer le plancton ? Lesen grande quantité, le nitrate, le phosphate, qui proviennent souvent des activités humaines. Elles sont aussi attirées par lesqui peuvent être le fait du réchauffement global", détaille-t-il.Et voicien cas de piqûre malencontreuse : "Vous pouvez, ça peut soulager. Après, si ça ne va pas il faut. Il existe des solutions spécialement pour ça", explique Julien Pierens, chef de poste Bray-Dunes.Il existe même désormaisqui neutralisent la piqûre. Plus aucune excuse pour affirmer que vos vacances ont été gâchées par les méduses !