Législatives2022 : deux candidates de la Majorité présidentielle dans le Nord privées de propagande électorale

A quatre jours du second tour des Législatives 2022, dans le Nord, deux candidates aux élections législatives de la Majorité Présidentielle ne verront pas leurs professions de foi distribuées à cause d'un retard de 30 minutes à la livraison, sur décision de la commission de propagande électorale.

Le duel Majorité présidentielle/ Nupes prend une tournure difficile dans le Nord. C'est un coup dur qui passe mal pour deux candidates Ensemble. Violette Spillebout candidate dans la 9ème circonscription du Nord et Vanessa Duhamel dans la 1ère ont été sanctionnées ce 15 juin 2022 par la commission de la propagande électorale. Leurs professions de foi ne seront pas distribuées par la poste.

Les électeurs de la 9ème et la 1ère du Nord n'auront que des bulletins Nupes

"Une décision grave", juge la candidate de la 9ème.'Le transporteur a été pris dans des embouteillages et est arrivé au centre logistique à 12H 30 au lieu de 12H", explique Violette Spillebout. Les bouchons dans une importante agglomération comme Lille ne sont pas rares. Tous les matins des lillois et habitants de la Mel arrivent en retard au travail à cause de ce type d'imprévus.

Nous avons réalisé nos documents électoraux complètement dans les règles. Ils ont été validés par la commission. Ils sont arrivés une demi-heure en retard par rapport à cette heure de midi pour la livraison à Noyelles-sous-Lens. Une décision incompréhensible et rigide. Violette Spillebout, candidate Ensemble dans la 9ème du Nord à France 3 Hauts de France

Au total, 101 000 professions de foi pour Violette Spillebout et 67 000 pour Vanessa Duhamel ne seront pas livrées dans les boîtes aux lettres du Nord.

Il y aura tout le matériel dans les bureaux de vote dimanche

"Nous voulons rassurer les électeurs. Il y a des candidats de la majorité présidentielle opposés à la Nupes dans les deux circonscriptions. Nos professions de foi sont disponibles." Cette disparition involontaire concerne uniquement la distribution à domicile. Dimanche tous les bureaux de vote seront équipés dans les règles.

Même leurs deux adversaires Nupes se sont émus de la situation. "Ce n’est pas le reflet du débat démocratique qui a lieu dans la première et la neuvième du Nord. Avec Vanessa Duhamel nous saluons d’ailleurs nos opposants de la Nupes, qui se sont exprimés pour que les documents soient quand même envoyés", précise la candidate qui est aussi la chef de file Renaissance dans le Nord. .

Un Recours est-il possible? "Nous respectons le choix de la magistrate, sa décision est souveraine", assume violette Spillebout. "Aux élections municipales à Paris, il y avait eu quelques heures de retard dans le dépôt des professions de foi. La justice avait été beaucoup plus souple qu’à Lille", précise quand même Vanessa Duhamel.