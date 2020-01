Marquette-lez-Lille : disparition inquiétante d'une adolescente, la police lance un appel à témoins

[#AvisDeRecherche] #DisparitionInquiétante de Kayla GBEUCLET, 13 ans. Si vous avez des informations, contactez les #policiers de #Lille (#Nord) au 03 62 59 80 38 (HB) ou au 03 62 59 83 63 (24h/24). pic.twitter.com/Z4Mennf1AD — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) January 23, 2020

Kayla Gbeuclet, une élève du collège Debeyre à Marquette-lez-Lille âgée de treize ans, a quitté son établissement mardi 21 janvier vers 12 heures et n'est pas rentrée chez elle comme elle en a l'habitude. Elle n'a plus donné signe de vie depuis.L'adolescente, gravement malade, est sous traitement médical, dont elle a besoin deux fois par jour.La police a ouvert une enquête pour disparition inquiétante et lance un appel à témoins. Kayla mesure 1m51, a les cheveux crêpus mi-longs noirs et a les yeux marrons. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d'un pantalon noir, d'un tee-shirt blanc, d'un blouson noir et de baskets noires et es est porteuse d'un sac à main marron.Elle a pour signe particulier une cicatrice sur le côté gauche du crâne.La maman de Kayla a par ailleurs partagé une vidéo sur facebook, pour appeler sa fille à rentrer.