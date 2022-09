Braderie de Lille : après deux ans d'absence, le grand retour des bradeux dans les rues lilloises

Environ deux millions de visiteurs sont attendus à Lille pour le premier jour de la braderie de Lille, qui fait un retour très attendu après deux ans d'absence.

C'est une tradition vieille de neuf siècles, qui ressurgit après deux ans d'absence : ce samedi 3 septembre marque le coup d'envoi de la braderie de Lille 2022. Les bradeux ont commencé à installer leurs stands au petit matin et, comme d'habitude, les chineurs purs et durs sont arrivés avant le soleil. "Six heures, six heures et demi, ça fait déjà tard pour certains, sourit un jeune homme qui fouille un caisson de vinyles. Ça fait plaisir, ça faisait deux ans donc on vient tôt pour savourer ce petit weekend lillois. Ça s'installe tranquillement !"

Un peu plus loin, deux amis, cheveux et moustache blanche, sont arrêtés devant un stand de BD. "On est déjà à fond. Je cherche Les 4 As, je fais collection des 4 As, mais lui il prend de tout. On a commencé à six heures, il n'y avait pas encore trop de monde qui déballait, ça va être notre premier achat." Leur vendeur, lui, qui écoule les vieilles BD de ses petits-enfants, plaisante de l'empressement des chineurs.

Un bradeux en plaisante : les stands sont pris d'assaut à peine déballés. • ©Bruno Espalieu / France Télévisions

Un démarrage sous un ciel un peu gris, mais qui n'empêche pas les derniers vendeurs de monter leur stand. La grève annoncée par Ilévia semble n'avoir que très peu affecté le métro, qui déverse sans cesse de nouveaux visiteurs.

Les restaurateurs sur le pied de guerre

Aux côtés des bradeux, les restaurateurs étaient eux aussi levés de bonne heure pour monter des tables et rincer des moules par centaines. "L'annonce de la braderie a mis du baume au cœur et tout le monde est dans les starting-blocks pour accueillir le public" confie Maxime Tonnoir, délégué général de l'UMIH. Certains ont même entamé leur mise en place la veille, préférant renoncer à la clientèle du vendredi pour anticiper le raz-de-marée des bradeux : chaque année, environ 500 tonnes de moules sont englouties pendant la braderie. Les traditionnels food-trucks font eux aussi chauffer les friteuses, comme la très attendue friterie des Tontons Flingueurs, qui a pris ses quartiers sur le boulevard de la Liberté.

La traditionnelle friterie des Tontons Flingueurs, boulevard de la République. • © Frédérik Giltay / France Télévisions

Le périmètre de la braderie 2022 s'étend de la mairie de quartier de Wazemmes jusqu'à la gare Lille Flandres et de la gare Saint-Sauveur au Quai de la citadelle : cela représente près de 80km à arpenter. 26 nouvelles rues ont été ajoutées au périmètre de la dernière braderie, notamment à Wazemmes où une petite vingtaine de vendeurs ont obtenu une autorisation.