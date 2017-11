Coupe Davis. Noah : “En cas de défaite, ça aurait été chaud pour ma gueule !”

Yannick Noah après la victoire en double : "Ça aurait pu être chaud pour ma gueule ..." Récit de la journée ici https://t.co/ZgkShUKcK6 #FRABEL #CoupeDavis #DavisCup pic.twitter.com/YCehQ7vU8g — SFR Sport (@SFR_Sport) November 25, 2017

Décision pas facile

Herbert et Gasquet, quiont bataillé pour(6-1, 3-6, 7-6 (7/2), 6-4) face à Ruben Bemelmans et Joris de Loore et placer leur sélection"Je me disaisIl y a forcément eu des erreurs mais je trouve. Leurs jeux se marient très bien entre Richard très solide au fond (du court) et en retour, et Pierre-Hugues qui prend beaucoup de place à la volée", a expliqué Noah, qui avait"Parfois il fautet celle-là était vraiment difficile. C'estet comme ça on peut perdre avec les honneurs", a estimé le capitaine tricolore.