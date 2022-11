METIER INSOLITE. Découvrez ce qu'est un verbicruciste, un créateur de mots croisés

Un verbicruciste est celui qui compose des grilles de mots croisés, mais aussi rédige les définitions des mots à trouver. Autant dire qu’il faut posséder une bonne connaissance de la langue et manier avec dextérité jeux de mots et jeux d’esprit. Rencontre avec le nordiste Julien Soulié, un des maîtres en la matière.

Le nordiste Julien Soulié est enseignant, spécialiste de la langue française. Il vient même d'en faire un livre, sorti au printemps 2022. Mais sa grande passion, c'est de créer des mots croisés : il est ce qu'on appelle un verbicruciste.

D’emblée, il annonce la couleur. Sur son T-shirt danse l’alphabet et sur ses baskets s’entremêlent des grilles de mots croisés. Cet amoureux de la langue française, à la plume exigeante et taquine, est donc verbicruciste. A ne pas confondre avec cruciverbiste, celui qui résout les grilles de mots croisés.

Je commence par la potence, c'est là qu'on place les mots stars ! Julien Soulié, verbicruciste

Mais comment fait-il ? "D’abord, je choisis la potence, explique Julien, à savoir le premier mot vertical et le premier horizontal. C’est là qu’on place les mots stars, avec les définitions les plus astucieuses, les plus difficiles !"

Et il ajoute dans un sourire : "Parce qu’évidemment, si vous trouvez tout de suite le mot, la grille a déjà bien démarré et c’est compliqué, après, pour vous coincer…"

durée de la vidéo: 03 min 53 Démonstration de J Soulié verbicruciste • ©FTV

Rien ne vaut une petite démonstration ! Invité de l’émission Vous êtes formidables aux côtés du célèbre chanteur Frédéric François, Julien écrit sur un tableau blanc Francetrois à l’horizontale et Frédéric à la verticale. Il attaque ensuite le deuxième mot et cherche comment les lettres vont pouvoir s’associer les unes aux autres.

Il explique : "Vous voyez, je sais qu’après un n, celui de France, je vais forcément avoir une voyelle ; autrement je vais tomber sur des abréviations ou des mots de deux lettres qu’on évite au maximum. On appelle ça des chevilles, des petits mots pratiques mais qui ne servent pas à grand-chose ! Donc après le n, on aura a, e, i ou u, et ainsi de suite."

Utiliser sa tête et non un logiciel !

Julien a été professeur de lettres classiques, français, latin et grec, pendant dix-sept ans dans le Nord, ça aide ! Pourtant, il est parfois bloqué, obligé de revenir en arrière.

"C’est vrai qu’il y a des logiciels, qui fabriquent des grilles intégralement. Moi, je renonce un peu à ça, je préfère utiliser ma tête !", s’exclame-t-il.

En France, le défi est de construire une grille avec le moins de cases noires possible. Julien Soulié, verbicruciste

Et qu’en est-il des cases noires à respecter ? Notre linguiste explique que les règles sont différentes selon les pays. Chez les Anglo-Saxons, le défi des verbicrucistes est de faire des grilles avec des cases symétriques, qui forment des motifs géométriques.

Et en France ? Julien précise : "Ici, depuis Georges Perec, le célèbre auteur de La disparition, roman de trois cents pages qui ne comporte pas un seul e (on appelle ça un lipogramme), le défi est de construire une grille avec le moins de cases noires possible. Sur une grille de taille moyenne, il faut être autour de 10%."

Verbicruciste, un vrai métier ?

Des mots croisés, Julien Soulié en crée depuis son adolescence, au départ pour sa grand-mère et sa mère qui adorent ça. Aucune formation spéciale n’est requise. "Ce n’est pas un vrai métier, ajoute-t-il, c’est un plus et une passion avant tout, car ce n’est pas très rémunérateur."

"Je n’en vis pas complètement. Je crée des grilles pour des magazines, comme la revue 7 étoiles, et aussi des particuliers, avec des thèmes, par exemple pour un événement familial comme un anniversaire."

Julien avoue passer une à trois heures par grille et parfois jusqu’à quinze pour les définitions ! Il renchérit : "On va presque me prendre pour un psychopathe, mais je me couche le soir en ayant toujours dans un coin du cerveau trois ou quatre mots à définir. Parfois la nuit, ça se décante, j’ai une illumination. Et le matin, j’ai tout oublié !"

Un adepte de l'érudition légère !

Julien Soulié travaille aussi pour le projet Voltaire, premier service en ligne d'entraînement à l’orthographe. Il rédige des dictées pour des concours d'orthographe et a été le gagnant de la grande Dictée pour les Nuls trois années de suite.

Adepte de l’érudition légère selon ses propres termes, il trouve également le temps d'écrire, avec déjà une quinzaine de livres à son actif. Le dernier, Les pourquoi du français, 100 questions (légitimes) que vous vous posez sur la langue française chez First Editions, est sorti au printemps 2022.

Et comme son cerveau est toujours en ébullition, il a concocté, rien que pour nous, deux petites définitions, des mots 100% ch’tis, à placer sur une future grille : "A Lille, elle tombe des nues", en six lettres et "Toile à carreaux", en neuf lettres.

Vous ne trouvez pas ?

Cherchez encore...

Allez, on vous donne les réponses.

Il fallait deviner la drache et la wassingue !