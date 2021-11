Un an de prison avec sursis requis contre le médecin de la prison de Sequedin, après la mort d'un détenu

En 2016, Adil Taychi mourait dans sa cellule de la maison d'arrêt de Sequedin. Selon la famille et certains de ses confrères, le médecin en poste à la prison aurait ignoré plusieurs signes alarmants.

A-t-on laissé mourir un homme que l'on aurait pu sauver ? C'est en substance la question que pose le procès du médecin de la maison d'arrêt de Sequedin, en poste lors du décès d'Adil Taychi, le 12 février 2016. L'homme de 36 ans est mort d'une hémorragie interne, causé par un ulcère au foie.

"Son état s'était dégradé, il était amaigri"

L'état d'Adil Taychi se dégradait continuement depuis la fin de l'année 2015, avec notamment une perte de poids très importante chez un homme pourtant sportif et athlétique. "Cela faisait près d'un mois que son état s'était dégradé, qu'il était amaigri, que son épouse et moi multipliions les alertes", s'indignait son avocat, Me Riglaire, auprès de l'AFP au lendemain du décès de son client. Déprimé, le détenu est parfois virulent, anthipatique, ce qui joue contre lui. C'est Me Riglaire qui, au nom de la veuve d'Adil Taychi, avait porté plainte contre l'établissement pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger.

Nos confrères de la Voix du Nord, eux, reviennent sur un épisode particulièrement douloureux : le 19 janvier, Adil Taychi se tort de douleur sur le sol de l'infirmerie, refuse de regagner sa cellule. Le docteur L. ne prendra pas la peine de se déplacer. Le professionnel rejette en bloc les accusations de négligence, rejetant la faute sur des conditions d'exercice difficiles et des ratés de communication concernant la santé du détenu.

Un an de prison avec sursis a été requis par la procureure de la République, avant la reprise des débats le 8 décembre.