Zoo de Lille : cinq renardeaux polaires sont nés !

C'est une première au zoo de Lille. Ce lundi, été annoncée la naissance de cinq petits renards polaires. 3 blancs et deux bruns. "Depuis le 12 mai, la femelle ne sortait plus de sa tanière. Vous pouvez voir trois renardeaux blancs et deux bruns qui commencent à explorer leur enclos", explique le zoo de Lille sur sa page Facebook . Ils sont nés à la mi-mai et sont sortis pour la première fois le week-end dernier.Une courte vidéo des premiers pas d'un de ces renardeaux a été publiée.



Un renard polaire mesure entre 50 cm et 1 m et pèse environ cinq kilogrammes à la naissance. Le zoo de Lille va organiser prochainement une consultation sur Facebook pour donner un nom à ces 5 nouveaux pensionnaires.