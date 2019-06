Zoo de Maubeuge : Shilang, le deuxième et dernier tigre blanc du parc, a été euthanasié

Emblème du zoo

Le dernier tigre blanc du zoo de Maubeuge (Nord) est mort mardi 25 juin, a-t-on apparis de la direction du parc, qui confirme une information de France Bleu Nord . Shilang, un mâle de 16 ans qui souffrait d'arthrose, a été euthanasié. "Il avait de l'arthrose, c'est caractéristique des grands félins. Après des mois de traitement, le vétérinaire a jugé qu'il valait mieux endormir l'animal que de le laisser souffrir", a expliqué Jimmy Ebel, directeur du zoo.La mort de Shilang intervient moins de trois mois après celle de Radja, sa femelle, qui avait été euthanasiée début avril au même âge , suite à des problème d'insuffisance rénale.Les tigres blancs du zoo de Maubeuge, arrivés en 2006, étaient des animaux emblématiques du parc. Le couple avait donné naissance à deux femelles en 2010 puis deux mâles 2011, partis dans d'autres zoos du programme européen d'élevage.C'est dans le cadre de ce programme, que le zoo de Maubeuge peut espérer accueillir d'autres grands félins ultérieurement. "Le but maintenant, c'est de reprendre contact avec le programme européen d'élevage et de pouvoir accueillir à nouveaux des tigres sur le parc", indique M. Ebel, sans qu'un délai soit prévisible."C'est un coup dur sur le plan émotionnel de perdre un animal comme Shilang qui a toujours été un des emblèmes du parc zoologique", reconnaît Jimmy Ebel. "Shilang et Radja faisaient partie des stars du zoo, mais parmi d'autres animaux comme les lions, les ours, les éléphants ou les girafes" a-t-il ajouté.