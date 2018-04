Message à Macron

Corinne Masiero (Capitaine Marleau) à Macron : "Si vous pouviez arrêter de faire vos conneries..."

On connaît sonet son engagement. Invitée sur le plateau de "C à vous", sur France 5, mercredi soir,a été interrogée sur la"Je trouve que depuis un certain temps,", a expliqué la comédienne. "Lese fait dégommer, dans les, c'est le bordel, dans, dans la..."Corinne Masiero, très, a également soutenu l'initiative du député picardle 5 mai prochain. L'animatrice Anne-Elisabeth Lemoine en a alors profité pour lui demander si elle avait. "", a répondu Corinne Masiero.L'actrice lui a ensuite enjoint ". En 2014, Corinne Masiero s'était engagée auprès du Front de Gauche pour les élections municipales de Roubaix. Aujourd'hui, elle poursuit son engagement politique en soutenant notamment François Ruffin. "", a-t-elle lancé en fin d'interview.