Seclin : un commerçant séquestré et torturé chez lui pour son argent

Nu et mutilé

Un commerçant de Seclin, dans la métropole lilloise, a été séquestré et torturé chez lui en début de semaine dernière par des malfaiteurs, a-t-on appris auprès de la police, qui confirme une information de La Voix du Nord Le mercredi 15 mai, vers 16 heures, forces de l'ordre et secours ont été contactés par la famille de cet homme de 61 ans, s'inquiétant de voir son commerce fermé depuis le début de la semaine.En ouvrant la porte de son domicile, les intervenants ont découvert un homme nu et blessé allongé dans le couloir. La victime déclare alors avoir été séquestrée et torturée par deux individus qui ont fait irruption chez elle pour s'emparer de ses biens, notamment de l'argent liquide. Le sexagénaire eu un orteil sectionné.Sur place, la police a relevé de nombreuses traces de sang dans la maison, et le véhicule du commerçant avait été volé. Selon La Voix du Nord, ce gérant d'une boutique de prêt-à-porter aurait également eu un accident vasuclaire cérébral (AVC) durant les faits, qui ont duré au moins une journée entière selon la police.L'homme a été hospitalisé, et la sûreté urbaine du commissariat de Lille a été chargée de retrouver les malfrats, dans le cadre d'une enquête ouverte pour séquestration, vol et violences avec actes de torture et de barbarie.