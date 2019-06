VIDEO. Capinghem : un chauffeur-livreur, héros d'une caméra cachée de Greg Guillotin, devient N°1 sur YouTube

Le Pire Stagiaire : chauffeur poids lourd (version longue)



"Damien, c'est la star !"

Greg Guillotin, Damien et Sébastien Vanhelle après le tournage

Il est reconnu dans la rue, chambré par ses collègues et félicité par ses clients. Damien, chaufeur-livreur d'engins de chantier à Salmat Nord Location (société basée à Capinghem près de Lille - 12 salariés), est en train de connaître un petit buzz. La vidéo "Le pire stagiaire : chauffeur poids-lourd" est actuellement N°1 des tendances sur YouTube . En clair, la vidéo la plus vue du moment. Plus de 1,5 millions de vues en à peine deux jours.On y découvre ce chauffeur-livreur nordiste aux prises avec un faux stagiaire, le YouTubeur Greg Guillotin , fainéant, drogué et insupportable. Tag sur le camion, drogue dans son sac à dos, insultes aux clients... Greg Guillotin essaie de pousser à bout Damien, qui, un peu naïf et gentil, ne craque pas même s'il n'en est pas loin à plusieurs moments."Je vais tomber", dit-il, affolé, quand il se retrouve embarqué menotté par les gendarmes (on ne vous explique pas pourquoi !). Heureusement, le piège, qui est allé très loin, s'arrête là et Damien s'effondre en pleurant quand il découvre que c'était une caméra cachée.C'est Sébastien Vanhelle, responsable d'agence de Salmat Nord, qui a eu l'idée de piéger son salarié. "J'ai vu une petite annonce sur Facebook. Je suis fan des caméras cachées. J'ai tout de suite pensé à Damien parce quand on lui fait une blague, il ne marche pas, il court. On lui a fait croire que France 3 voulait faire un reportage sur le métier de chauffeur-livreur avec un stagiaire qui poserait des questions. Damien a accepté en pensant que c'était bien pour la société, pour défendre son métier". Le tournage a eu lieu en mars dernier. Tout s'est bien passé. "Le scénario a été très bien travaillé. Tout est au millimètre et Greg Guillotin est hyper doué."Damien ne s'est douté de rien. Et a parfaitement joué son rôle dans cette caméra cachée, faisant même découvrir des expressions typiquement nordistes à Greg Guillotin ("Brin"). "J'ai une super affinité avec lui, raconte Sébastien Vanhelle. Il est très gentil. Il a le coeur sur la main. Il est content, heureux d'avoir vécu cette expérience... Ça l'a mis en confiance. Il est fier d'avoir fait ça. C'est positif pour la lui, pour la société. Ça nous a tous resoudés. Damien, c'est la star depuis."