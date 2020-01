VIDEO - L'association de défense des animaux One voice dénonce les conditions de vie de neuf tigres dans l'Oise

Un an d'enquête

Hors la loi

Une plainte déposée

"Ici, même la loi n'est pas respectée", dénonce Muriel Arnal, présidente et fondatrice de One Voice. Depuis un an, l'association de défense des animaux enquête sur les conditions dans lesquels neuf tigres sont détenus par le dresseur de cirque Mario Masson, dans la périphérie de Beauvais dans l'Oise.Un an d'enquête qui a abouti à cette conclusion : les animaux sont détenus dans des conditions illégales. "À deux pas du Parc Saint Paul et du Parc Saint Léger, entre les quatre murs d'une usine désaffectée de Picardie, nous avons découvert que les neuf tigres étaient enfermés toute l'année dans un camion-cage, sans réelle protection contre les intempéries, avec à peine assez de place pour tourner en rond.", peut-on lire dans le communiqué de l'association. Elle a publié une vidéo sur sa page Facebook monrant les conditions de vie des fauves.L'association condamne les conditions de captivité des félins, enfermés dans des cages "toute l'année, sauf en de rares occasions". L' arrêté du 18 mars 2011 , fixant les conditions de détention d'animaux non-domestique est pourtant clair : "les animaux doivent avoir la possibilité de se déplacer librement dans les installations extérieures chaque jour sauf si les conditions météorologiques ou leur état de santé ne le permettent pas." Des conditions qui ne seraient pas respectées, selon l'association."La loi, qui est déjà minime, prévoit que les animaux puissent se dégourdir les pattes quotidiennement, rajoute la présidente de l'association. Donc déjà sur ce point, le dresseur est dans l'illégalité"."La détention et l'exploitation des animaux dans les cirques est déjà une soufrance en-soi, accuse Muriel Arnal qui s'oppose à toute les formes de détention d'animaux sauvages. Ce sont des animaux qui vivent sur un territoire de plusieurs milliers d'hectares."L'assocation a annoncé avoir déposé plainte pour maltraitance et acte de cruauté. "Une première plainte avait été déposée l'année dernière et classée sans suite", déclare Muriel Arnal.Mario Masson, le dresseur et propriétaire des fauves, a proposé plusieurs fois par an des animations avec ses tigres au parc St Paul pendant 5 ans. Selon la direction du parc, il était dans les règles. Rien de suspect n'avait été remarqué. Elle a également tenu à préciser que l'association avait déjà porté plainte en 2019 et qu'il n'y avait pas eu de suite.