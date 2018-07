Un Sud-coréen se fait tatouer la cathédrale de Beauvais

D'habitude, lorsqu'on tapesur les réseaux sociaux, on tombe sur des photos de la ville, éventuellement quelques photos de fitness ou encore des clichés de plats qui font saliver...Mais un des post Instagram a attiré l'attention d'un journaliste de l'Observatoire de Beauvais . Il s'agit d'unréalisé par un tatoueur sud-coréen... Improbable, nous direz-vous ?Et pourtant, ce tatouage est bien réel... Et le client de sur les réseaux , se souviendra longtemps de cette pièce... Particulièrement volumineuse,... Contacté par nos soins, le tatoueur, flatté de s'être fait remarquer par des médias français, confie "c'était plus long que ce à quoi je m'attendais. Mais c'était vraiment intéressant".Giche est pourtant un habitué des pièces délicates et imposantes. Il a fait dusa spécialité. Mais pour la cathédrale de Beauvais, les détails étaient tels qu'il a dû"J'avais besoin d'une photo de la cathédrale pour voir le plus de détails possible", raconte l'artiste. "Certaines parties sont très délicates, il faut absolument un support visuel", poursuit-il.Le tatouage a coûtéce qui équivaut à 775,49 euros.