Au château de Chantilly, des ateliers pour apprendre à faire la crème dans les règles de l'art

Reportage d'H. Tanzit, N. Ben Ghezala, C. Delangle. Avec Hervé Grébert, président de la Confrérie des chevaliers fouetteurs de crème chantilly.

La recette de la "véritable crème chantilly" selon la confrérie Ingrédients : 50 cl de crème liquide et 40 g de sucre glace - Mettre la crème très froide dans une jatte préalablement refroidie au réfrigérateur

- Y ajouter le sucre glace

- Battre énergiquement la crème au fouet ou au batteur électrique jusqu'à ce que la crème épaississe et forme des vagues La crème est montée en "chantilly" lorsqu'en sortant le fouet de la crème, une boucle apparaît et les vagues conservent leur forme.

Attention, à ce stade, quelques coups de fouet supplémentaires transforment la crème chantilly en beurre !



C'est dans le salon du roi du château de Chantilly que la crème du même nom doit retrouver ces lettres de noblesse. Ce dimanche 3 novembre, la Confrérie des chevaliers fouetteurs de crème chantilly organisait l'un de ses ateliers. Une initiation aux secrets de cette spécialité célèbre dans le monde entier mais dont ces fervents admirateurs considèrent qu'elle est bien trop souvent malmenée. Avec, à la clef, la remise d'un diplôme d'"écuyer fouetteur", le premier rang au sein de l'organisation.Une quarantaine de minutes sont prévues pour apprendre à réaliser la crème dans les règles de l'art. A commencer par les ingrédients - du sucre glace et une crème avec au moins 30% de matière grasse - et le matériel : tablier, cul de poule et bien sûr, fouet. C'est sur le bon maniement de ce dernier qu' Hervé Grébert, président de la confrérie, oriente les conseils adressés à la douzaine de participants, parmi lesquels une famille japonaise en vacances en France.Selon ses protecteurs, cette recette est surtout un patrimoine à valoriser dont ils rappellent l'histoire incertaine , mais qui aurait pour origine la Laiterie du Prince de Condé. Ces cours sont prodigués tous les dimanches. Comptez 6 € pour les enfants, 13 € pour les enfants. Un atelier-musée consacré à la fameuse crème devrait aussi voir le jour à Chantilly en fin d'année. Et si vous avez l'âme d'un autodidacte, retrouvez-ci dessous la recette approuvée par les puristes.