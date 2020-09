Compiègne : un cerf réfugié dans le centre-ville après une chasse à courre

Intervention vétérinaire

Après une sortie de chasse à courre en forêt de Compiègne, un cerf repoussé par la meute à proximité des habitations @franceinfo pic.twitter.com/h9bfFDvGXp — Alice Kch (@alice_kch) September 19, 2020

Il est à peu près 9h, au matin de ce samedi 19 septembre, quand un cerf, traqué lors d'une chasse à courre, trouve refuge dans une zone en construction de Compiègne. Pendant plusieurs heures, la bête est restée, exténuée, sur le trottoir devant le chantier d'un lotissement, en lisière de forêt.Les forces de l'ordre sont intervenues rapidement pour sécuriser la zone, alors que les militants du groupe Abollissons la vénerie aujourd'hui (AVA) affluaient sur les lieux pour s'assurer que l'animal soit sauvé et bien traité. Peu après 11h30, un vétérinaire a été réquisitionné par la mairie pour ausculter l'animal et procéder à son endormissement avant de le relâcher dans la forêt. Le cerf s'est finalement relevé pour prendre la fuite à l'intérieur du chantier, dans un premier temps, puis vers la forêt.Les veneurs ont, quant à eux, conformément à la réglementation lors de ce genre d'incidents, gracié l'animal. "C'est un incident regrettable et il convient d'analyser ce qui s'est passé, réagit Philippe Marigny, maire (LR) de Compiègne et défenseur revendiqué de la chasse à courre. Les veneurs doivent rester extrêmement prudents mais les problèmes de cette nature sont inévitables."Cet événement, à seulement quelques jours de l'ouverture de la chasse à courre, intervient alors que la décison de la préfecture de l'Oise de limiter l'accès au public - sauf pour les veneurs - à six zones de la forêt de Compiègne suscite la polémique entre pro et anti-chasse. Craignant que le cerf ne soit abattu lorsqu'il retrouvera son habitat naturel, les militants d'AVA pourraient braver l'interdiction préfectorale et se rendre en forêt de Compiègne.