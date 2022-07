Le maire de Compiègne Philippe Marini mis en examen dans le cadre d'une enquête pour corruption et favoritisme

Philippe Marini, maire de Compiègne, a annoncé sa mise en examen mardi 19 juillet dans le cadre de l'affaire Paprec. Le 31 mai dernier, il avait été placé en garde à vue pour corruption et favoritisme en lien avec l'attribution d'un marché public dans le secteur du traitement des déchets.

C'est sur sa page Facebook que le maire LR de Compiègne, Philippe Marini, a annoncé sa mise en examen mardi 19 juillet. " À la suite de mon audition des 31 mai et 1er juin derniers, j’ai été mis en examen par Mme Aude Buresi, juge d’instruction, dans le dossier Paprec", indique-t-il.

Le sénateur honoraire avait en effet été placé en garde à vue le 31 mai dernier dans le cadre d'une affaire portant sur l'attribution d'un marché public concernant le centre de valorisation des déchets de Villers-Saint-Paul dans l'Oise. Il était ressorti libre le lendemain dans l'attente d'une possible mise en examen.

L'édile avait été entendu par les gendarmes de la section de recherches de Paris dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour "favoritisme", "corruption", "prise illégale d'intérêts" et "entente illicite" en novembre 2020.

Le président de l’Agglomération de la région de Compiègne (ARC), également président du Syndicat mixte du département de l’Oise (SMDO), qui s'occupe de la gestion des déchets, est ainsi soupçonné d'avoir favorisé l'entreprise Paprec au détriment d'autres groupes.

Dans le cadre de cette même enquête, des perquisitions avait été menées en mai 2021 à son domicile et dans les locaux de l'Agglomération de la Région de Compiègne.

" Bien sûr, je conteste formellement avoir commis quelque infraction que ce soit. Cet acte de procédure, qui était attendu, est une mesure qui permet de garantir l’exercice complet des droits de la défense, au regard de la technicité et de l’ancienneté des motifs allégués. Je précise qu’aucun soupçon d’enrichissement personnel n’a été exprimé", a-t-il ajouté sur son compte Facebook.

Le PDG de Paprec également mis en examen en mai dernier

Trois autres personnes ont été mises en examen dans ce dossier, dont Jean-Luc Petihuguenin, le PDG de Paprec. " M. Petithuguenin a été mis en examen des chefs d'abus de biens sociaux, de blanchiment, de corruption, de recel de favoritisme et d'entente illicite", précisait le parquet début juin. Il est en effet soupçonné d'avoir sponsorisé le concours hippique de la femme du maire de Compiègne, Philippe Marini, à hauteur de 10 000 puis 15 000 euros pour remporter le marché public.

" La réalité, c'est que j'ai découvert ce partenariat en garde à vue !", se défendait alors le PDG de Paprec dans un entretient accordé au Parisien.

Contacté pendant la garde à vue de son client, Me Jean-Pierre Versini-Campinchi avait indiqué que Jean-Luc Petithuguenin avait lui-même demandé sa mise en examen. " C'est une décision qu'il a prise pour avoir accès aux pièces du dossier. C'est le seul moyen procédural français d'avoir accès au dossier", avait-il expliqué.

Ce que le PDG avait confirmé par la suite : " Bien entendu, la justice aura toute ma collaboration, mais je veux au préalable pouvoir savoir avec précision ce qui m'est reproché pour retrouver les éléments et apporter les réponses" , avait-il déclaré. " Je suis innocent et je veux m'expliquer au plus vite."