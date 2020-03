Coronavirus - Creil et Compiègne instaurent un couvre-feu dès ce lundi soir

Encore plus strict à Creil

Interdiction totale de sortir. La mesure vaut pour tous les déplacements entre 22 heures et 5 heures du matin. Compiègne est ainsi la première ville de Picardie à installer un couvre-feu, valable dès ce lundi 23 mars, et ce jusqu'au 5 avril.« Cette interdiction totale des sorties et des déplacements s’applique à tous, exceptions faites des pompiers, des policiers et des gendarmes, des personnels des organismes chargés du maintien des services publics indispensables », précise Philippe Marini, maire de Compiègne, « et bien sûr de tous les personnels de santé et des personnels des professions paramédicales. »Comme pour toutes les sorties non justifiées dans la journée, ceux qui braveront ce couvre-feu s’exposent à une amende de 135 euros.Joint par téléphone, le maire de Creil indique avoir demandé à la préfecture s'installer également un couvre-feu, afin de « restreindre les déplacements aux besoins professionnels et aux raisons de santé impérieuses », entre 22 heures et 7 heures du matin. Une mesure effective dès ce soir.Par ailleurs, Jean-Claude Villemain a également pris un arrêté municipal. Il concerne d’abord les épiceries et les restaurants qui pratiquent la vente à emporter, ils resteront fermés entre 20 heures et 8 heures.Cet arrêté du maire concerne aussi les « mineurs non accompagnés », interdits de déplacements entre 20 heures et 8 heures du matin, ainsi qu’une interdiction de stationner « dans des lieux connus de rassemblements, où des gens se retrouvent pour discuter, se restaurer sur la voie publique. »Les polices nationale et municipale seront chargées de faire respecter ces mesures. Pour l’heure, seule la police nationale peut verbaliser au-delà de 38 euros (jusqu'à 135 euros) , mais les règles pourraient très bientôt changer. Le Ministère de l’Intérieur pourrait étendre cette possibilité à la police municipale.