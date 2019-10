Adolescente retrouvée morte à Creil : un jeune homme de 17 ans en garde à vue pour assassinat

Le corps découvert dans un cabanon

L'enquête sur la mort d'une jeune fille de 15 ans à Creil dans l'Oise se poursuit avec l'interpellation d'un suspect ce mercredi.Un jeune homme de 17 ans qui "appartient à l'environnement relationnel de la victime" a été interpellé à Creil puis placé en garde à vue ce mercredi pour meurtre avec préméditation et destruction par moyen dangereux du bien d'autrui.Dimanche, le corps calciné de l'adolescente a été découvert dans les décombres d'un cabanon, situé au sein de jardins familiaux face à des habitations, dans le quartier du Rouher.Mardi, des test ADN ont permis l'identification de la jeune fille de 15 ans portée disparue depuis vendredi.Selon des voisins du quartier, il se pourrait que le principal suspect soit le petit ami de la jeune fille."Quand je suis montée dans sa chambre pour chercher des indices, j'ai trouvé un test de grossesse positif et je pense vraiment qu'elle est allée rejoindre son copain vendredi pour lui dire", témoignait la mère de la victime lundi soir.L'autopsie pratiquée lundi matin n'avait pas permis de confirmer ou d'infirmer si la jeune fille était enceinte.De plus amples d'éléments seront communiqués par le parquet à l'issue de la garde à vue du jeune homme.