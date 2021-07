Oise. Les urgences de l'hôpital de Senlis quasi-fermées pour 2 mois : "C’est dramatique"

Du 31 juillet au 1er octobre, le service des urgences de Senlis sera fermé la nuit et ouvert uniquement aux cas légers en journée, faute de personnel. Une première.

Victime d’un gros accident ? Un petit bobo le soir ou la nuit ? N’allez pas à l’hôpital de Senlis. Avec les congés – bien mérités en cette année de covid – des médecins et personnels paramédicaux, le service des urgences passera ce samedi en mode été et le 15 renverra vers Creil, l’autre hôpital du Groupe hospitalier public du sud de l’Oise (GHPSO).

Pendant deux mois, du 31 juillet au 1er octobre, seule du conseil et de la petite chirurgie pourront être réalisés à Senlis, et uniquement en journée. De 19h30 à 8h30, les portes seront closes. Des informations confirmées d’une phrase par le directeur du GHPSO en congés, la directrice adjointe aux manettes pendant son absence ne répondant pas à nos sollicitations.

On ne laisse que la petite chirurgie en journée, parce qu’on n’a pas les moyens de faire autrement. Didier Saada, directeur du groupement hospitalier

La maternité est néanmoins préservée : les urgences gynéco-obstétricales continueront de fonctionner 24/7.

"Ce sera difficile pour Creil d’assumer"

Cette fermeture partielle est une première pour ce service. Avant d'être officiellement communiquée, elle a été révélée par le Comité de défense de l’hôpital de Senlis, qui lutte depuis douze ans contre la fusion avec l’hôpital de Creil (effective depuis 2012) et ses conséquences. "Nous avons été alertés anonymement par des membres du personnel", précise sa présidente, le Dr Véronique Pruvost-Bitar.

"Pas très surprise" mais émue par ce traitement infligé à la "porte d’entrée" et "vitrine de l’hôpital", l’angiologue souligne que les patients ne seront surveillés la nuit que par un interne sécurisé uniquement par un médecin du SMUR ou un anesthésiste qui "ont eux aussi leur activité", sinon par un urgentiste ou réanimateur de Creil "à 13 kilomètres". Elle ajoute que les lits-portes où les patients des urgences peuvent normalement rester plusieurs jours en observation seront également fermés. Enfin, elle ne voit pas comment tous les patients pourront être soignés à Creil.

En temps normal, les urgences de Creil sont déjà débordées. Les gens attendent des heures dans des brancards. A moins que les 100 000 habitants du territoire soient partis en vacances, ça va être très difficile pour Creil d’assumer. Véronique Pruvost-Bitar, présidente du Comité de défense de l’hôpital de Senlis

Si la Senlisienne regrette qu'on "déshabille l'un pour rhabiller l'autre et toujours dans le même sens", les urgences de Creil auraient préféré que le service ferme complètement. Pas parce qu'elles sont ravies de récupérer la patientèle (le groupe des Blouses blanches annonce "une surcharge de travail conséquente et dangereuse" avec "un allongement du temps pour être soigné" et des "hospitalisations brancards") mais parce que la direction aurait ainsi "avoué la situation de crise".

L’inquiétude est renforcée par le risque d’une surtension hospitalière causée par la 4e vague de Covid-19 avec une vaccination trop tardive. "On se retrouvera à transférer les gens à des centaines de kilomètres, imagine Véronique Pruvost-Bitar. C'est dramatique !"

A plus long terme, la pérénité des urgences de Senlis est mise en doute. La quasi-fermeture estivale n’est que temporaire, mais les réanimations de Senlis avaient elles aussi connu ce traitement... avant de fermer définitivement.