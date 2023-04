Trois morts par arme à feu à Nogent-sur-Oise : deux enfants de 5 et 7 ans et leur père, soupçonné d'être à l'origine du double homicide

Vers 23h, vendredi 14 avril, deux enfants, âgés de 5 et 7 ans, ont été tués par arme à feu à leur domicile de Nogent-sur-Oise. Le père, également retrouvé mort, pourrait être à l'origine de ce double homicide. Une enquête pour assassinats a été ouverte.

Vendredi, peu avant minuit, trois personnes ont été retrouvées mortes à leur domicile de la rue du général de Gaulle à Nogent-sur-Oise, dans l'Oise. Il s'agit de deux enfants, âgés de 5 et 7 ans, décédés des suites de tirs d'arme à feu, et de leur père, âgé de 43 ans, confirme Loïc Abrial, procureur de Senlis dans un communiqué.

"Selon les premières constatations et les témoignages recueillis, l’hypothèse d’un double homicide commis par le père, suivi de son suicide, semblait la plus probable", précise le procureur. Les autres pistes ne sont cependant pas abandonnées. Une enquête criminelle de flagrance a été ouverte.

La police de Creil a été alertée vers 23h vendredi via des appels au 17 sur "un possible drame survenu dans le logement d’un homme de 43 ans, qui se trouvait à l’intérieur avec ses enfants", détaille le procureur de Senlis. À leur arrivée, la police, les pompiers et le SAMU ont constaté le décès des deux frères et de leur père.

Le procureur indique s'être rendu sur place avec un médecin de l’Unité médico-judiciaire de Creil. Le parquet a chargé les policiers du commissariat de Creil de la poursuite des investigations.

Les premiers éléments laissent penser qu'il y a eu préméditation

Le père était séparé de la mère. Une enquête pour assassinats a été ouverte "compte tenu d’éléments permettant de penser qu’il y a eu préméditation", précise le communiqué. Une autopsie des trois personnes décédées sera réalisée "en début de semaine au sein du service de médecine légale de Creil".

Une cellule d’urgence médico-psychologique a été déployée pour proposer un soutien aux proches des victimes. L’association France victimes 60 sera mandatée par le parquet pour poursuivre cet accompagnement.