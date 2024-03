Cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme à Arras : où aller, qui peut y assister, programme, on vous dit tout

Cinq mois à peine. Cinq mois que Dominique Bernard, très apprécié professeur d'histoire du lycée Gambetta à Arras nous a quitté, tragiquement assassiné par un terroriste islamiste le 13 octobre 2023. Depuis, les hommages se succèdent pour lui et les autres victimes du terrorisme en France. Mais aucun n'a encore atteint la symbolique de celui qui se tiendra ce lundi 11 mars 2024 à la Citadelle d'Arras. Voici les informations pratiques pour y assister.

Grande première depuis sa création en 2020, la cérémonie d'hommage aux victimes des attentats terroriste sera délocalisée à Arras. Un changement lourd de sens qui sera ponctué par un important déplacement de Gabriel Attal et de plusieurs de ses ministres dans le Pas-de-Calais. La cérémonie se déroulera en plusieurs étapes, avec des échanges parfois tenus en privé. Où et quand se déplacer pour assister aux hommages, voici les 3 choses à savoir pour assister à la cérémonie ce lundi 11 mars 2024.

Une première partie à huis clos au lycée Gambetta

Tout le monde ne pourra pas assister à la cérémonie. La plus grande partie de la matinée se jouera à guichets fermés. Dès 8H30, au lycée Gambetta, seront seulement présents Gabriel Attal et les élèves de Dominique Bernard qui échangeront avec le premier ministre. Vers 9h, il consacrera aussi du temps aux quatre personnes intervenues dans l'attentat, Jacques Davoli, David Verhaeghe, Christian Berroyer et le proviseur du lycée, Frédéric Vieban.

Au bout d'une heure, ces temps d'échange seront suivis d'une première prise de parole de Gabriel Attal.

Ni le public, ni la presse ne sont acceptés dans le lycée.

La cérémonie nationale à la Citadelle est-elle ouverte à tous ?

La deuxième partie de la matinée sera aussi à effectif restreint, 600 invités sont attendus à la Citadelle d'Arras dès 10H30. On y entre que sur invitation. Parmi les invités, des proches des victimes du terrorisme mais aussi des ministres notamment Gérald Darmanin, Eric Dupont-Moretti, Nicole Belloubet, Stanislas Guerini, Sarah El Hairy et Patricia Miralles auxquels se joindront des élus locaux.

La Citadelle d'Arras doit accueillir les 600 invités de la Cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme, ce lundi 11 mars 2024 en milieu de matinée. • © Google Street View

Le président de la république lui sera absent.

L'hommage s'articule autour de lectures de textes en mémoire des deux professeurs assassinés par des terroristes, Dominique Bernard et Samuel Paty. Des enseignants et des élèves devraient y participer.

Le premier ministre Gabriel Attal devrait conclure par un discours d'une vingtaine de minutes, avant de procéder à la signature du Livre d'Or. Enfin un "geste mémoriel" dont nous ne connaissons pas la nature est annoncé.

Cette cérémonie est à caractère national, elle se déroule depuis sa création en 2020 aux Invalides . Cette délocalisation à Arras restera une "première".

>>> À lire aussi : La cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme n'aura pas lieu à Paris : "le fait qu'elle se déroule à Arras est lourd de sens"

Un troisième temps ouvert à tous à 17H30

Un troisième temps "pour tous" est prévu à l'initiative de la ville d’Arras. Si vous souhaitez vous recueillir, la Mairie d'Arras propose un temps de réunion au pied de la plaque du Beffroi érigée en hommage aux victimes du terrorisme en 2015. Le recueillement prévu à 17h30 se déroulera place des Héros, en présence du maire Frédéric Leturque et du préfet du Pas-de-Calais.

Après la cérémonie de la matinée, le Premier ministre Gabriel Attal fera lui un déplacement dans le Pas-de-Calais pour se rendre sur les lieux des inondations qui ont ravagé le département.