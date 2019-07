Boulogne-sur-Mer : un serpent capturé dans un hôtel après plusieurs jours de recherche

Une cavale de quelques jours

© Opale Capture Environnement

Drôle de surprise, pour les clients de l'hôtel Métropole de Boulogne-sur-Mer : samedi soir, vers 23 heures, une couleuvre faux-corail a été aperçue cet établissement du centre-ville et capturée, a indiqué a Opale Capture Environnement, confirmant une information de La Voix du Nord Passée la frayeur, le serpent de 70 cm ne présentait aucun danger, souligne son président Jérémie Marion, qui est intervenu pour prendre en charge l'animal, tout en concédant que "c'est impressionnant, c'est sûr que ça peut faire peur, quand on ne connaît pas l'espèce".Cela faisait apparemment plusieurs jours que le reptile était recherché, "il avait déjà été signalé dans cette rue". Il se serait semble-t-il évadé de son terrarium. "Sa propriétaire hier auprès de nos services."Le service animalier de Boulogne-sur-Mer est plus coutumier des interventions sur la plage, pour les animaux marins, mais les découvertes de serpents enfuis ne sont pas rares. Pour Jérémie Marion, celle-ci était tout de même "atypique" : "C'était ma première intervention dans un hôtel !".