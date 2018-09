Le viaduc d'Échinghen, “gravement altéré“, ”nécessite une intervention urgente” selon le Ministère des Transports

Conflit Sanef/Bouygues

Quel est l'état réel du viaduc ?

Viaduc d'Échinghen : des doutes sur la fiabilité du pont, après le drame de Gênes

Jacques Lannoy, Maire (SE) d'Echinghen - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Maëlys Septembre et Laurent Navez tourné en août 2018

Un autre pont dans la même situation à Martigues

Le viaduc d', près de Boulogne-sur-Mer" selon un rapport du Ministère des Transports, en partie dévoilé ce mercredi.Cette annonce est une demi-surprise pour ceux qui connaissent bien ce viaduc situé sur l'A16, autoroute de la Côte d'Opale.Le viaduc d'est le plus long du. D'une longueur de 1301m, il est en service depuis 1997. La pile la plus haute atteint 70 mètres de hauteur.On sait qu'en raison de son exposition aux vents, le viaduc peut s'avérer dangereux pour les véhicules parfois déviés par les rafales. Des restrictions de circulation sont régulièrement mises en place (notamment en cas de tempête) pour pallier ces dangers.L'état du viaduc est dans l'actualité depuis plus d'un an. La Sanef, l’exploitant autoroutier, avait constaté en novembre 2017, durant des travaux de maintenance, qu'il y avait des signes d'endommagement jugés précoces :La Sanef a poursuivi en justice le groupement de constructeurs mené par Bouygues. Le groupe autoroutier réclamait 7,4 millions d'euros en réparation des divers problèmes constatés.L'affaire a été jugée du. Ce dernier a rejeté la demande de condamnation de la Sanef. Mais il a tout de même ordonné une expertise qui a été conduite par deux bureaux d’étude indépendants. "Leurs recommandations, intégrant les précautions maximales, ont été mises en œuvre afin d’assurer la sécurité des usagers sur le viaduc d’Echinghen", assurait alors la responsable communication client de la Sanef.Une première phase de travaux de sécurisation de ces câbles ont été réalisés au printemps 2018. "Le remplacement des câbles va s’effectuer à partir de l’automne", ajoute le groupe. Les câbles rouillés et sécurisés devront être remplacés. Cette deuxième phase nécessitera "des coupures totales de circulation mais uniquement de nuit".La circulation des poids lourds a récemment rouvert, le 30 juin. Mais l’État n'a autorisé les poids lourds à le réemprunter après huit mois de déviations qu'à une vitesse limitée de 90 km/h et les voies de droite restent interdites à la circulation.Aujourd'hui, ce rapport du Ministère indique donc clairement que les premiers travaux n'ont pas suffi à sécuriser le pont. Et pose donc une nouvelle la question de l'état du pont. Suite au drame de Gênes, le maire Jacques Lannoy, interrogé le 17 août, estimait que "".L'autre pont qui se trouve dans une situation d'urgence similaire, dans la catégorie "3U", est, dans les Bouches-du-Rhône.Au total,, selon une première liste de l'état des, publiée mercredi par le ministère des Transports.La ministre Elisabeth Borne avait promis la publication d'une telle liste après l'effondrement du viaduc autoroutier de Gênes, en Italie, qui a fait 43 morts le 14 août."Cette classification de l'état des ponts est un outil pour indiquer le niveau des réparations nécessaires et leur degré urgence. Elle ne traduit pas de risque de sécurité", a souligné le ministère auprès de l'AFP."On a des ponts qui ne sont pas tous tout neufs", a euphémisé Elisabeth Borne, mercredi matin sur CNews. La liste a vocation a être progressivement étendue à davantage d'ouvrages.