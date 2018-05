Boulonnais : l'Armée de l'air envoie un Rafale pour intercepter un ULM en provenance de Belgique

Un entraînement de l'armée de l'air française au dessus d'Outreau ? Ça fait déjà 20 minutes que cet avion tourne et qu'il fait un boucan @VDN_Boulogne pic.twitter.com/Va33G0BKja — Justine L. Carter (@Yelmoy_Nichin) 11 mai 2018

Des opérations assez courantes

La vision (et le bruit) dea inquiété de nombreux habitants. Ce vendredi, peu après midi,est signalé au Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes (CDAOA), chargé "d'assurer la souveraineté de l'espace aérien français et", indique l'Armée de l'air.L'intrus, cet ULM qui ae et se dirigeait vers un terrain privé au Sud de"Il s'est rendusans autorisation", précise l'Armée.en quelques minutes à peine, l'ULM et déterminer l'identité de l'appareil. Impossible de savoir le temps précis d'intervention. "C'estmais le temps précis ne peut pas être communiqué. Là,Mais si ça l'était,."Si la présence d'un avion de chasse a de quoi impressionner, les missions de ce type sont relativement courantes.ont été ordonnés en France en 2017, dont 93 décollages"Ces interventions peuvent également avoir lieu lorsqu'on a, par exemple", précise encore l'Armée. La permancence opérationnelle est active 7 jours sur 7 et 24h/24h."Là, on est dans le cadreMais lors d'événements importants, comme le défilé du 14 juillet, le premier Ministre peut demander au CDAOA de mettre en place unLaest alors chargée de renforcer la sécurité dans les airs", conclut l'Armée.On ignore si les occupants de l'ULM ont étéet quelles étaient leurs