Ferques : un homme meurt d'un accident de travail dans une carrière de calcaire

Une cellule psychologique mise en place

Un ouvrier âgé d'une soixantaine d'années est mort lundi matin après l'explosion d'un pneu d'un engin de chantier des carrières du Boulonnais à Ferques (Pas-de-Calais), qui extraient des granulats de calcaire pour l'industrie du BTP, a-t-on appris de sources concordantes.La victime était en arrêt cardio-respiratoire à l'arrivée des pompiers, alertés vers 7h10, qui n'ont pas pu la sauver malgré les soins prodigués.Selon les gendarmes, le pneu d'un engin de chantier, de 10 m de long et qui sert à l'excavation, a explosé et a mortellement atteint la victime."Le salarié menait une opération de maintenance classique sur un pneumatique de support d'installation. Une violente et brutale perte de pression due à une raison encore inconnue a projeté le salarié", a expliqué dans un communiqué l'entreprise, qui a mis en place une cellule psychologique "pour accompagner ses collègues".Les carrières du Boulonnais appartiennent au groupe CB, qui produit des matériaux destinés à l'industrie (sidérurgie, chaux, sucre, verre, alimentation animale...), au bâtiment (béton prêt-à-l'emploi, préfabrication) et aux travaux publics.Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Marquise.