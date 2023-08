PHOTOS. Dépression "Patricia" : le spectacle dangereux des vagues qui s’éclatent sur la digue de Wimereux

Ce phénomène impressionnant se répète à plusieurs reprises durant l'hiver. Mais à en croire les promeneurs rencontrés ce midi à Wimereux (Pas-de-Calais), un tel spectacle en plein milieu du mois d'août n'est pas commun.

"J’ai l’habitude de voir la digue comme ça quand les cabines sont démontées, en hiver ou à l’automne, mais je n’ai jamais vu ça en plein mois d’août, témoigne Thomas, qui est venu montrer le spectacle à ses enfants. C’est impressionnant !"

L’épisode était annoncé, mais il fait toujours le même effet. Ce mercredi 2 août 2023, lorsque la marée a été la plus haute aux alentours de 13h30, les vagues ont éclaté sur la digue de Wimereux.

À marée haute ce mercredi 2 août 2023, les vagues ont éclaté sur la digue de Wimereux (Pas-de-Calais). • © Flavien Bellouti / FTV

La dépression nommée Patricia déferle petit à petit sur la Côte d’Opale. Par précautions, Météo France a classé le département du Pas-de-Calais en alerte jaune pour vagues-submersion. Le phénomène est bien connu des locaux puisqu’il se répète généralement à plusieurs reprises lors des tempêtes hivernales. Mais en plein été, à en croire les passants rencontrés, c’est une première.

"On est très petits face aux éléments"

"Une tempête en été, c’est suffisamment rare pour en profiter au maximum", abonde un homme accroché à son téléphone portable.

Prendre LA photo n’est pas chose aisée, comme l’explique Hélène, une Lilloise venue passer quelques jours de vacances sur la Côte. "Il faut trouver le bon moment, le bon instant et la bonne vague et après c’est parfait. On en prend plusieurs et il y en a toujours une qui marche".

La dépression Patricia couplée aux fortes marées a fait éclater les vagues sur la digue de Wimereux (Pas-de-Calais), ce mercredi 2 août 2023. • © Flavien Bellouti / FTV

Elle assiste pour la première à ce spectacle, qui la laisse bouche bée. "On se dit qu’on est très petits face aux éléments, on ne la ramène pas. C’est grandiose".

Le danger du backwash

Un épisode météo grandiose, mais également dangereux. Les vagues hautes de plus de 3 mètres et couplées au vent qui souffle à 80 km/h peuvent créer des accidents. Des patrouilles font des allers retours sur la digue pour prévenir les plus aventureux des dangers.

Il est fortement déconseillé de s'approcher trop près, car le danger est réel. • © Flavien Bellouti / FTV

"À marée haute, les vagues viennent au-dessus de la digue et on peut se laisser emporter, explique Théophile Towmsen, maitre-nageur sauveteur et chef de poste sur la plage de Wimereux. Avec le backwash, qui est un phénomène d’allers retours des vagues contre la digue, la personne va se retrouver piégée et va venir se plaquer contre la digue. C’est le traumatisme assuré, voire la mort dans les cas les plus graves".

On patrouille sur toute la digue de promenade de Wimereux pour faire attention aux promeneurs qui seraient trop aventureux, voudraient prendre des photos trop près pour avoir le meilleur cliché. Théophile Towmsen, maitre-nageur sauveteur à Wimereux

Prudence pour les piétons, et pour les cyclistes qui décident de défier les éléments. "C’est magnifique, mais aussi un petit peu dangereux car le vélo tangue de droite à gauche", raconte Joyce. Malgré la météo capricieuse, elle a quitté Wissant dans la matinée pour rejoindre Boulogne-sur-Mer. "Vous savez, quand vous aimez le vent et les vagues, cet été est exceptionnel", conclut-elle. Pas faux.