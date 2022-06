Choc frontal : quatre morts et deux enfants gravement blessés dans un accident de la route

Le bilan est très lourd : quatre personnes ont perdu la vie dimanche 12 juin 2022 vers 21 heures dans un choc frontal à la frontière du Pas-de-Calais et de la Somme. Deux enfants gravement blessés ont été transportés au centre hospitalier d'Amiens.

C'est un choc frontal entre deux véhicules qui a été terrible, le bilan est très lourd. Quatre personnes ont été tuées et deux enfants gravement blessés ce dimanche 12 juin 2022 dans un accident de la route à Saint-Rémy-au-Bois, dans le Pas-de-Calais.

Deux enfants héliportés

Les pompiers ont été appelés vers 21H00 pour cet accident entre deux voitures sur une route reliant les communes de Saulchoy et Saint-Rémy-au-Bois, ont-ils indiqué.

Parmi les personnes décédées, une femme de 41 ans et un hommes de 40 ans qui étaient à bord du même véhicule, avec deux enfants retrouvés en état d'urgence absolue. Dans l'autre voiture, deux hommes de 37 et 28 ans, également décédés.

Deux enfants d'environ 4 et 8 ans, gravement blessés, ont donc été héliportés vers Amiens, selon la même source.