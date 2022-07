Avion : Jean-Michel Longeois, alias l'enfant roux à vélo, s'est éteint à l'âge de 62 ans

Au gré du hasard et des réseaux sociaux, ce gamin du bassin minier est devenu une célébrité. Jean-Michel Longeois, ancien couvreur, est mort à l'âge de 62 ans, à Avion, ce vendredi 8 juillet. Retour sur l'histoire qui a bouleversé ses deux dernières années.

Il coulait une retraite paisible, le plus souvent dans le cabanon de son jardin, auprès de ses oiseaux. Ce vendredi 8 juillet, vers 11 heures, Jean-Michel Longeois, plus connu sous le surnom de "l'enfant roux à vélo", s'est éteint chez lui, à Avion, à l'âge de 62 ans. L'épilogue d'une histoire qui aura ému toute une région et même au-delà.

Il y a près de deux, cet ancien couvreur-étancheur, homme discret et peu disert, s'est retrouvé au cœur d'une formidable aventure, faite de hasards et de réseaux sociaux. Celle d'une photo prise à Courcelles-les-Lens en 1966, sur laquelle figure le très jeune Jean-Michel Longeois, et refaite à l'identique, par le même photographe, John Bulmer, 54 ans plus tard. Une rencontre unique et un moment intense, captés par une équipe de France 3 Nord Pas-de-Calais à l'époque.

Cette belle histoire remonte au 17 octobre 2019, après la publication d'une simple photo postée par le compte "Heterotopia", spécialisée dans la photographie artistique. Sur Twitter, la légende est succincte : "John Bulmer (1967), A street in Northern France", mais la photo attire l'oeil. Une rue boueuse, des maisons bien alignées et au premier plan, un enfant aux cheveux roux, affalé ou presque endormi sur un vélo bricolé.

Guillaume Lecointre et Pascal Demuynck, nés dans le Pas-de-Calais et twittos passionnés, repèrent un peu par hasard ce cliché et entament une petite enquête pour retrouver son auteur et l'enfant sur l'image. Les internautes se prennent au jeu et participent aux recherches. Très vite, des journalistes (de France Bleu Nord, la Voix du Nord, France 3 Nord Pas-de-Calais, Europe 1) s'immiscent dans cette quête. Certains se rendent sur place, mais rentrent bredouille.

Les recherches tâtonnent. L'hypothèse de la mort de l'enfant roux est même un temps évoquée. Mais un échange sur la messagerie Facebook va faire basculer l'enquête. Pascal Demuynck décide d'écrire via Facebook à tous les Longeois qu'il trouve, avant de tomber sur un certain Maxime Longeois. "Je vous confirme que ça doit être mon oncle", répond ce dernier. Jean-Michel Longeois est bien vivant !

Les journalistes prendront le relais dans cette enquête, allant jusqu'à organiser la rencontre entre le photographe anglais John Bulmer et le retraité d'Avion. Au-delà de France 3 Nord Pas-de-Calais et des médias locaux et régionaux, France 2 consacrera un reportage dans l'émission 13h15. Le cliché original de l'enfant roux, lui, sera vendu aux enchères pour la somme de 800 euros.

Les funérailles civiles de Jean-Michel Longeois auront le vendredi 15 juillet au crématorium de Vendin-le-Vieil à 9 h 30.