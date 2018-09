Polincove : un enfant de 2 ans et demi décède après avoir avalé une pile au lithium provenant d'un hand spinner

La pile bloquée au niveau de l'aorte

Pour l'ange Loëvann - Leetchi.com Bonjour, Suite au décès du petit Loëvann, notre petit ange de 2 ans et demi, ce 23 septembre, j'ai décidé à mon tour d'être là pour lui et sa famille. Cette quête se

(entre Calais et Saint-Omer dans le Pas-de-Calais), dimanche 23 septembre, des suites d'un empoisonnement après avoir avalé il y a plusieurs semaines une pile au lithium, "" selon une source au sein du CHR de Lille, qui confirme une information de Nord Littoral. Au terme d'une, le petit Loëvann a finalement été déclaré décédé, dimanche au bloc opératoire.L'enfant avait été une première fois hospitalisé au mois d'août,, un jouet populaire auprès des enfants. Ses parents ne le remarquent pas tout de suite, mais lorsqu'il éprouve des difficultés à respirer, trois jours plus tard, "nous l’avons conduit aux urgences de l’hôpital de Calais" explique son père Florian à Nord Littoral.. Mon fils a été transféré à l’hôpital de Lille."Là, les radios révèlent la présence d'une pile "bouton" d'un diamètre particulier. La pile est retirée, mais elle a déjà causé des dégâts irréparables dans le corps de l'enfant.Car la pile a provoqué une électrolyse,. Alors que le petit garçon se remettait, ces dernières semaines, de l'opération et que son état laissait entrevoir un retour au domicile, il a subi une hémorragie interne dimanche dernier." a déclaré son père, cité par nos confrères. "C’est mon super héros." Ce drame a aussi profondément marqué les équipes urgentistes du CHR de Lille.Une cagnotte a été mise en ligne par une proche de la famille sur le site Leetchi . À ce jour, elle totalise