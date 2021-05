Régionales 2021 Hauts-de-France : Éric Dupond-Moretti va-t-il remplacer Laurent Pietraszewski comme tête de liste LREM ?

C’est une option qui pourrait devenir une réalité incessamment sous peu à 50 jours du premier tour des élections régionales dans les Hauts-de-France. Éric Dupond-Moretti, actuel Garde des Sceaux et ministre de la Justice pourrait remplacer Laurent Pietraszewski à la tête de la liste de la majorité présidentielle.

L’ancien ténor du barreau originaire du Nord prendrait donc la place de l’actuel secrétaire d’État chargé des Retraites et de la Santé au travail et se lancerait dans la bataille des régionales, face au président sortant Xavier Bertrand, également candidat à la présidentielle de 2022. Alors que le dépôt des déclarations de candidature doit avoir lieu la semaine prochaine, il reste donc un peu moins de dix jours pour prendre cette décision qui rebattrait toutes les cartes dans les Hauts-de-France.

"Dupond-Moretti va s’investir dans la campagne, c’est une certitude"

Pour l’heure, le changement de tête de liste n’est pas encore acté. "Éric Dupond-Moretti va s’investir dans la campagne, c’est une certitude, mais à quel niveau je ne sais pas", déclare Christophe Di Pompéo, député LREM du Nord. Alors que toutes les attentions étaient portées ces derniers jours sur la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) où LREM a retiré sa liste au profit du candidat de droite, des réunions se sont tenues au plus haut sommet de l'État pour tenter de relancer la campagne du parti présidentiel dans les Hauts-de-France.

"Laurent Pietraszewski échange très régulièrement avec Dupond-Moretti sur le sujet des Hauts-de-France, mais il parle aussi avec Darmanin, Bourguignon, Griset ou Pompili. Il ne vous aura pas échappé que les ministres nordistes sont nombreux", explique Frédéric Marchand, directeur de campagne du candidat LREM dans la région. Pour l’heure, il ne confirme pas le changement de tête de liste. Cependant, l’option est sur la table.

"Notre idée, c’est de réfléchir au dispositif le plus opérationnel pour mener à bien cette campagne, faire le meilleur score possible et faire barrage au front national". À chacun son interprétation, alors que le dépôt de la liste LREM est prévu vendredi 14 mai prochain. "Depuis le début, on ne s’interdit rien, résume le directeur de campagne. Ce que je peux vous dire, c’est que certaines personnes vont avoir des surprises au moment du dévoilement des listes. Ces discussions existent au plus haut sommet du gouvernement et c’est tant mieux".

Pourquoi ce possible changement de dernière minute ?

Selon notre sondage paru ce jour, Laurent Pietraszewski souffre d’un déficit de notoriété colossal dans la région : plus de 8 sondés sur 10 ont répondu ne pas connaitre l’actuel secrétaire d’État. De plus, le candidat LREM ne récolterait que 10% des intentions de vote au premier tour, contre 35% pour Xavier Bertrand et 32% pour le candidat du Rassemblement National Sébastien Chenu.

Nommer Éric Dupond-Moretti ? Une manière de braquer les projecteurs sur les Hauts-de-France en misant sur la notoriété de l’ancien ténor du barreau. Christophe Di Pompéo, député LREM du Nord, étaie cette stratégie : "c’est une figure nationale, les gens de tous les bords pourraient voter pour lui. Ça changerait beaucoup de choses : on avait jusqu’à présent une campagne qui ronronnait, elle pourrait être relancée et on pourrait avoir un duel Bertrand / Dupond-Moretti".

La présidentielle de 2022 en ligne de mire

Car derrière ce possible revirement, c’est toute la stratégie du parti présidentiel qui se dessine bien au-delà des enjeux régionaux. Tandis que LREM a réussi à déstabiliser la droite en s’alliant au président sortant des Républicains en PACA, Xavier Bertrand a qualifié cet accord d’appareil de "tragique erreur". Le président sortant l’a martelé : dans les Hauts-de-France, il ne fera aucune alliance au premier ou au second tour. "J’assume le fait que c’est la même campagne, les régionales et la présidentielle, parce que c’est la même conception que j’ai, il faut redresser notre pays, les Hauts-de-France iront mieux si la France va mieux".

Alors que Xavier Bertrand s’est officiellement déclaré candidat à l’élection présidentielle de 2022 si et seulement si il gagne les régionales dans les Hauts-de-France, Emmanuel Macron compte le déstabiliser dès juin.

Pourquoi pas le mettre hors-jeu en l’obligeant à s’unir pour le second tour des régionales avec le candidat LREM afin de faire barrage au Rassemblement National ? Reste désormais à savoir si ce travail reviendra à l'actuel Garde des Sceaux.