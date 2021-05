Alliance entre LREM et Renaud Muselier (LR) aux élections régionales : les réactions en Paca

En répondant "très favorablement à l'initiative de Renaud Muselier" et retirant le projet d'une liste La République en marche aux prochaines élections régionales en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Jean Castex provoque un séisme politique ce dimanche.

Renaud Muselier se "félicite" de cette alliance entre sa liste et la majorité présidentielle.

Il n'y aura pas de liste La République en marche (LREM) face à celle menée par Renaud Muselier (LR) en Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Jean Castex l'a annoncé au JDD ce dimanche, scellant une forme d'alliance entre le parti présidentiel et Les Républicains.

La chef de file désignée par LREM dans la région, Sophie Cluzel, ainsi que "des représentants de la majorité parlementaire vont intégrer le dispositif conduit par Renaud Muselier", a précisé Jean Castex.

"Rassemblement contre les extrêmes"

Contacté par France 3 Provence, Renaud Muselier n'a pas souhaité commenter cette information ce dimanche matin, précisant simplement qu'il "ne s'agit pas d'un accord d'appareil" politique.

Sur son compte Twitter, le président de la Région Paca candidat a sa succession s'est félicité de la déclaration du Premier ministre, ajoutant que "la voix (voie, Ndlr) du rassemblement contre les extrêmes est celle de la raison, et du bon sens".

Je prends acte de la déclaration du Premier Ministre @JeanCASTEX, et m’en félicite.

La voix du rassemblement contre les extrêmes est celle de la raison, et du bon sens. Avec un seul objectif, une seule obsession : notre région, d’abord, et avant tout ! #notreregiondabord pic.twitter.com/NljVMrbrKl — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) May 2, 2021

"Un coup de poignard dans le dos"

L'annonce passe mal au sein d'une partie des élus Les Républicains. "Un coup de poignard dans le dos" pour Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, président des Républicains des Alpes-Maritimes mais aussi président de la commission nationale d'investiture des Républicains, qui doit se réunir ce mardi. "Jusqu’au bout j’ai espéré leur sursaut, celui d’amis qui se perdent. Ils ont osé l’inacceptable".

Immense tristesse face à ce coup de poignard dans le dos. Je le savais, dès avant le premier tour de la présidentielle, ils préparaient leur mauvaise soupe sur le petit feu élyséen dans la mauvaise marmite En Marche. pic.twitter.com/OIa466XRVw — Eric Ciotti (@ECiotti) May 2, 2021

Sur la même ligne, le maire de Cannes David Lisnard, évoque "des arrangements politiciens qui réduisent le débat à un duel-duo mortifère LREM/RN" et en appelle à "une nouvelle offre claire pour notre pays".

Le temps est venu d’une nouvelle offre claire pour notre pays (loin et libre des arrangements politiciens qui réduisent le débat à un duel-duo mortifère LREM/RN). Travaillons à une espérance française, sérieuse et entraînante pour l’avenir de notre jeunesse. #NouvelleEnergie — David Lisnard (@davidlisnard) May 2, 2021

Le député des Alpes-Maritimes, élu d'Antibes, Eric Pauget, voit lui aussi dans cette fusion un cadeau au Rassemblement national.

Le #RassemblementNational a pris 10 points ce matin en @MaRegionSud sans rien faire. Merci @RenaudMuselier et @JeanCASTEX ! Stratégie qui se refermera dangereusement sur ses protagonistes — Eric PAUGET (@EricPAUGET1) May 2, 2021

Pour Thierry Mariani, la tête de liste du Rassemblement national pour ces régionales en Paca, "maintenant c'est clair et incontestable". Et le député européen du Vaucluse de diffuser un montage photo qui fusionne les logos de LREM et de LR.

"Muselier enlève le masque et assume de se soumettre à Macron" affirme de son côté le sénateur Rassemblement national des Bouches-du-Rhône et président du groupe RN au conseil municipal de Marseille.

Muselier enlève le masque et assume de se soumettre à Macron. Les 20 et 27 juin, renvoyez #LesRépublicainsEnMarche aux poubelles de l'histoire ! pic.twitter.com/N4orYeuxpd — Stéphane Ravier (@Stephane_Ravier) May 2, 2021

Pour Julien Aubert, député Républicain de la 5e circonscription du Vaucluse et conseiller régional, "ce mariage signerait la fin d’une alternative crédible à EM. Cette OPA décalée est très éloignée des attentes de nos concitoyens".

Ce dimanche en milieu de matinée, Christian Estrosi, dont on sait la proximité avec LREM, n'avait pas réagi. Le 28 avril le maire de Nice se disait "totalement associé à ces mains tendues, ces bras ouverts par Renaud Muselier".

"Soutien plein et entier" d'Hubert Falco

Hubert Falco, le maire de Toulon, a lui renouvelé ce dimanche matin son "soutien plein et entier" à Renaud Muselier. "Rassembler des femmes et des hommes face à l’extrémisme a toujours été ma ligne de conduite !"

La député LREM des Alpes-Maritimes Alexandra Ardisson appelle ce dimanche à l'union : "réunissons toutes les forces positives et constructives. Mettons toutes les compétences au service des habitants" de Paca.